Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem por cerca de 1 hora na Casa Branca
O encontro entre Vieira e Rubio foi o primeiro entre eles desde que os presidentes Lula da Silva, e Donald Trump tiveram conversa telefônica
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou por volta das 16h25 desta quinta-feira, 16, na residência do Brasil em Washington, após ter participado da reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Casa Branca, no período da tarde. Ele entrou sem falar com a imprensa.
Segundo interlocutores, a reunião foi dividida em duas partes, com duração em torno de uma hora no total.
Em um primeiro momento, o encontro foi privado entre Vieira e Rubio. Há a expectativa de que a Embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, também tenha participado dessa reunião. Essa primeira parte teria durado cerca de 15 minutos, conforme interlocutores.
Na sequência, ocorreu um encontro ampliado. Do lado do Brasil, participaram os embaixadores Maurício Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, Philip Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, e Joel Sampaio, Chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social.
Do lado dos EUA, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, teria participado da segunda parte da conversa expandida. Essa reunião teria durado cerca de 50 minutos, conforme fontes do governo brasileiro.
O encontro entre Vieira e Rubio foi o primeiro entre eles desde que os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram conversa telefônica sobre a relação dos países.