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RELAÇÕES INTERNACIONAIS Mauro Vieira e Rubio conversam durante coquetel que precede o G-20 e combinam nova agenda Interlocutores da diplomacia brasileira dizem que ambos não trataram de questões específicas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou nesta sexta-feira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em coquetel de autoridades que precede o G-20. Ambos combinaram uma nova agenda antes da cúpula que ocorrerá em dezembro.

Data e local do encontro ainda serão definidos, segundo interlocutores do governo brasileiro. Ambos não teriam tratado, segundo essas mesmas pessoas, de questões específicas na breve conversa, como o desembarque de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, o Itamaraty convocou a encarregada de negócios da embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, para pedir esclarecimentos sobre a passagem de Flávio pelo país vizinho durante sua fuga para os Estados Unidos.

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, o parlamentar atravessou a fronteira com a Argentina na noite de terça-feira, antes de embarcar em um avião particular com destino ao território americano.

A diplomata compareceu ao Itamaraty na quinta-feira e foi recebida pelo responsável por assuntos relacionados à América do Sul. Durante o encontro, foram solicitadas informações e esclarecimentos sobre a recente passagem do candidato derrotado pelo território argentino e seus desdobramentos.

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