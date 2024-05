Mayaro: vírus que cientistas da Unicamp descobriram estar circulando entre humanos em Roraima

A- A+

O vírus mayaro (MAYV) foi detectado em humanos no estado de Roraima, região do norte do Brasil. Ele é o causador da febre mayaro, uma doença infecciosa febril aguda, com características semelhantes à chikungunya e dengue. No Brasil, sua primeira detecção se deu em em 1955, em vilarejos às margens do rio Guamá, próximo à cidade de Belém, no Pará.

Um estudo sobre a descoberta da circulação do vírus, feita a partir de uma parceria da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com outras instituições internacionais, foi publicado no Emerging Infectious Diseases, publicação do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (ou CDC, na sigla em inglês).

A bióloga Julia Forato, pesquisadora da Unicamp responsável pelos achados, analisou amostras de soro exclusivamente de pacientes em estado febril coletadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima entre 2020 e 2021, durante um período em que a região enfrentava uma epidemia de dengue, logo após um surto de febre chikungunya.

A partir disso, encontrou o MAYV em 3,4% das pessoas testadas. Algumas delas, como pontua a mestranda, não haviam entrado em contato com áreas de mata, o que deu margem para a possibilidade de o vírus ter circulado em áreas urbanas de Roraima. O resultado demonstrou, por sua vez, sua presença em praticamente todo o estado, inclusive dentro das cidades, não apenas nas áreas rurais e florestais.

Como o vírus é transmitido?

Nele, foi descrito que os novos casos se tratam de uma linhagem de MAYV pertencente ao genótipo D, o mesmo identificado anteriormente no Amazonas, no Peru e na Venezuela. O seu vetor é o mosquito silvestre Haemagogus janthinomys, mais conhecido como um dos transmissores da febre amarela.

De acordo com o Ministério da Saúde, seres humanos são hospedeiros acidentais do vírus, que tem como hospedeiros principais os primatas. Desta forma, a transmissão geralmente acontece quando pessoas visitam locais endêmicos. Sua primeira identificação foi realizada nas ilhas caribenhas de Trinidad e Tobago, na década de 1950.

Sintomas

febre, entre 39 e 40°C;

dor de cabeça, nas articulações e nos músculos;

inchaço nas articulações;

calafrios;

dor na parte mais profunda dos olhos;

mal-estar;

erupção cutânea (exantema);

vômitos;

diarreia.

Em alguns casos, também podem ocorrer: náusea, tosse, dor de garganta, dor abdominal, congestão nasal, coceira na pele, anorexia, nódulos linfáticos inchados e sangramento da gengiva.

Veja também

enchentes Mais de 253 mil pontos estão sem luz no Rio Grande do Sul