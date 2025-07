Mayday: avião declara emergência e pousa avião desviado da Argentina em Guarulhos; veja

A- A+

O voo LH510, da empresa alemã Lufthansa, pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após tentar e não conseguir pousar duas vezes em Buenos Aires, na Argentina. Por conta do baixo combustível, o piloto declarou "Mayday" pedindo prioridade para a aterrissagem em solo brasileiro.

No pouso em Guarulhos, a aeronave, que havia decolado de Frankfurt, na Alemanha, foi acompanhada por bombeiros e chegou sem incidentes. Ninugém ficou ferido após o avião pousar. As informações são do jornal O Globo. O episódio aconteceu nessa terça-feira (8).

Aeronave tentou duas vezes pousar em Buenos Aires, mas não conseguiu | Foto: FligthAware/Reprodução

O avião da Lufthansa não conseguiu pousar no Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, por conta das más condições meteorológicas. O mau tempo na capital argentina impediu a aterissagem de um total de 17 aviões no terminal, entre voos nacionais e internacionais, segundo o jornal Clarín.

O Boeing 747-8I saiu da Alemanha na noite da segunda-feira (7) e, na manhã da terça-feira, pouco antes de chegar em Buenos Aires ficou por quase 20 minutos voando em órbita.

Em seguida, a aeronave foi desviada para Assunção, no Paraguai, e depois retornou para Buenos Aires, onde tentou pousar outra vez, mas não conseguiu.

Após mais de duas horas de voo, quando se aproximava de Guarulhos, a tripulação acionou o "mayday" sob a justificativa da proximidade do limite regulamentar de jornada, bem como o baixo nível de combustível.

O que é mayday?

"Mayday" é um pedido internacional de socorro utilizado em comunicações via rádio, principalmente na aviação e na navegação. A palavra é repetida três vezes seguidas ("Mayday, Mayday, Mayday") para sinalizar uma situação de emergência grave, como risco iminente de acidente ou ameaça à vida, exigindo resposta imediata.

O termo foi adotado oficialmente na década de 1920 e deriva da expressão francesa m'aidez, que significa "ajude-me".

