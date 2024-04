MBee e Luisa Abram lançam favo de mel coberto com chocolate

A- A+

Eis o resultado da sinergia entre duas marcas que investem no terroir. A MBee pegou o seu favinho de mel - retirado das colmeias que mantém na região da Mantiqueira -, e Luisa Abram, mestre chocolateira, um chocolate 100% cacau amazônico, fruto de um microlote especial da região do rio Juruá.

A combinação dos dois produtos só poderia ter dado bossa: um favo de mel coberto com chocolate.

E nem pense em torcer o nariz para o "100% cacau". É verdade que o chocolate que só tem cacau na composição (e um nadinha de açúcar ou leite) pode ser uma bordoada no paladar de quem está acostumado com as versões adocicadas, mas, primeiro, trata-se de um baita cacau, processado da melhor maneira possível.

Segundo: a pungência desse chocolate, carregada em acidez e amargor, é equilibrada pelo dulçor do mel, que é igualmente intenso.

Fora que a casquinha crocante de chocolate agrega textura à mordida - e, sim, você pode engolir a cera do favo tranquilamente, tá?!O produto, com 125 gramas, está à venda nos sites da MBee e da Luisa Abram por R$ 54.

