O cantor de brega-funk Sergio Murilo Gonçalves Filho, conhecido como MC Serginho Porradão, de 29 anos, e uma mulher foram assassinados a tiros, no domingo (13), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Os dois estavam em uma festa de Dia dos Pais, quando teve início uma confusão.

As primeiras informações indicam que Serginho Porradão tentou separar uma briga entre um homem e a mulher que morreu, cuja identidade não foi divulgada.

Os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A mulher morreu no local e o MC foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana, onde também veio a óbito. A morte dele foi confirmada pelo hospital nesta segunda-feira (14).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que abriu inquérito para investigar o crime. "As investigações seguem até elucidação do crime", afirmou a corporação.

No perfil de Serginho Porradão no Instagram, seguidores lamentaram a morte dele. "Não dá para acreditar que tu se foi, garoto", posto um. "Está difícil de enfrentar o que está acontecendo", afirmou outro. "Deus conforte amigos e familiares", completou um terceiro.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, em Santo Amaro, na área central da cidade.

