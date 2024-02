MC é hexacampeão da Corrida dos Bonecos, em Olinda, e Leão ganha entre os mascotes; veja

A- A+

A tradicional Corrida dos Bonecos aconteceu neste sábado (3), o último antes do Carnaval de Olinda, marcado para começar na próxima quinta-feira (8). Com um trajeto de 400 metros, o momento de descontração foi o bastante para trazer alegria e divertimento para os foliões nas prévias para o Momo.

A corrida aconteceu no Palácio dos Governadores, sede da gestão municipal. Às 8h30, como é de costume, foi feita a pesagem dos bonecos, que foram divididas em duas categorias, com seis participantes em cada: leve (até 15kg) e pesado (acima de 15kg).



As duas modalidades competiram por uma premiação de: R$ 1.500 (primeiro lugar), R$ 900 (segundo) e R$ 600 (terceiro). Os pesados foram premiados com R$ 2.500 (primeiro), R$ 1.200 (segundo) e R$ 800 (terceiro).

Neste ano, a tradicional corrida dos mascotes de times de futebol não aconteceu. Ainda assim, um pouco de rivalidade entre o Trio de Ferro esteve presente, já que a prova foi substituída por uma competição envolvendo bonecos simbolizando os três grandes clubes de Pernambuco: Leão (Sport), Timbu (Náutico) e Cobra Coral (Santa Cruz). Pela primeira vez, todos eles foram conduzidos por mulheres.

Vencedores

O primeiro vencedor do dia foi Carlos Elias Santana, de 17 anos. Ele competiu pelo segundo ano consecutivo no peso leve e, desta vez, levou o prêmio máximo. "É um momento muito massa pra mim. Eu estava treinando para ir melhor do que no ano passado, quando fiquei em segundo. Neste ano, graças a Deus, consegui vencer", disse.



Carlos Elias Santana - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Na categoria pesado, o vencedor foi o MC William Henrique Costa, de 25 anos. Esse foi o sexto título seguido dele na corrida. "Queria agradecer primeiramente a Deus, porque ele me abençoou para que eu pudesse ganhar mais uma vez. Tô muito agradecido; é muito gratificante", afirmou, emocionado.

William também chegou a brincar com a Seleção Brasileira, que tem cinco títulos mundiais.

"Eu ganhei o título que o Brasil não tem e sou hexa", explicou.

Na competição especial para o Trio de Ferro, o Leão (Sport) ficou com o título. Timbu (Naútico) e Cobra Coral (Santa Cruz) terminaram na segunda e terceira posição, respectivamente. Na hora da premiação, não faltou o "cazá-cazá", tradicional grito da torcida rubro-negra.



Na corrida dos mascotes, venceu o Leão - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Tradição de família

A corrida já é tradição na família de William Henrique Costa. Ele confeccionou bonecos para os seus sobrinhos, Nicolas Hariel, de seis anos, e João Vitor, de nove.



William recebe o prêmio pela vitória na Corrida dos Bonecos - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco



"Eles me viam correndo e sempre pediam para poder participar também, mas ainda são muito novos. Fiz bonecos adaptados para o tamanho deles, para que eles também possam se divertir enquanto não têm idade para correr. Eles gostam bastante e poder ver isso é muito gratificante para mim", disse.

Folia logo antes do Carnaval

Uma das pessoas que compareceram à corrida neste sábado foi a preparadora de elenco Amanda Gabriela, de 42 anos, ao lado filho, o pequeno Nuno Gabriel Pessoa, de nove. Naturais do Rio de Janeiro, eles moram em Olinda há cinco anos e essa foi a primeira vez que ela trouxe o garoto para acompanhar a prova.

"Eu amo essa corrida, ela é maravilhosa. Eu amo vir no fim de semana antes do Carnaval, quando a cidade ainda está mais calma e eu posso trazer meu filho. Vou curtir muito o Carnaval neste ano, graças a Deus", disse Amanda.

Veja também

INTERNACIONAL Israel bombardeia cidade do sul de Gaza repleta de deslocados palestinos