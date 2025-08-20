A- A+

NEGÓCIOS McDonald's reduzirá preços de combos nos EUA após convencer franqueados A decisão da gigante dos hambúrgueres ocorre após semanas de discussões entre o McDonald's e os operadores de restaurantes

O McDonald's está reduzindo o custo de seus combos nos Estados Unidos, após os consumidores ficarem chocados com o preço das refeições do Big Mac, que subiu para US$ 18 em alguns estabelecimentos.

A decisão da gigante dos hambúrgueres ocorre após semanas de discussões entre o McDonald's e os operadores de restaurantes, incluindo a oferta de suporte financeiro da empresa caso os franqueados concordassem em reduzir os preços, de acordo com pessoas envolvidas nas discussões.

Depois de apresentar o plano aos operadores, o McDonald's e seus franqueados nos EUA concordaram em praticar um valor para oito combos populares 15% abaixo da soma dos preços dos itens individuais, de acordo com materiais da empresa vistos pelo The Wall Street Journal.

A rede também oferecerá café da manhã por US$ 5 e combos de Big Mac e McNugget por US$ 8 ainda este ano, comercializando-os como Refeições Extra Value.

A mudança faz parte do esforço da rede para restaurar sua reputação de preços acessíveis, que foi afetada pelos consumidores com dificuldades financeiras. O McDonald's afirmou que seu novo cardápio com a oferta McValue está ajudando, mas muitos consumidores ainda acham que os preços do cardápio da rede, em geral, estão muito altos.

"Os clientes estão nos dizendo que precisam mais do valor diário e da acessibilidade que definem a marca McDonald's", disse Joe Erlinger, chefe de negócios do McDonald's nos EUA, em uma mensagem interna após o relatório de lucros da empresa no início deste mês. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

