Saúde McDonald's testa cardápio adaptado para quem usa canetas emagrecedoras Especialistas especulam que novas opções podem incluir tiras ou nuggets de frango grelhado, tortilhas de couve-flor e hambúrgueres menores

O McDonald's está se preparando para atender um grupo crescente de consumidores que utilizam canetas emagrecedoras.

Em uma teleconferência sobre resultados financeiros, executivos da rede de fast food falaram sobre como o McDonald's está testando itens do cardápio para esse público, de acordo com informações do Business Insider.

O CEO Chris Kempczinski disse que espera que a adoção de medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, continue a crescer, acrescentando: "à medida que a adoção aumenta, sabemos que o comportamento do consumidor muda".

Ele disse que esses clientes estão interessados em produtos ricos em proteínas e que o McDonald's já possui um cardápio com pratos de alto teor proteico.

A vice-presidente Jill McDonald complementou, citando exemplos como o Snack Wrap, o sanduíche de biscoito com linguiça e as tiras de frango McCrispy.

"Mas também estamos observando mudanças, talvez em relação ao menor consumo de lanches, mudanças em algumas das bebidas que as pessoas consomem, menos bebidas açucaradas", disse Kempczinski. "E todos esses fatores estão influenciando alguns dos produtos que estamos experimentando e testando."

Ele não compartilhou detalhes, mas isso não impediu os especialistas de especularem. Mike Haracz, ex-chef corporativo do escritório do McDonald's nos EUA, disse ao The Post que os clientes notarão "menos carboidratos e mais proteínas, com destaque para as gorduras, do ponto de vista do marketing, pois isso incentivará a intenção de compra dos usuários de GLP-1".

Novas opções podem incluir tiras ou nuggets de frango grelhado; tortilhas de couve-flor em vez de trigo ou milho; e hambúrgueres menores com alface no lugar da tortilha, como os vendidos no Shake Shack, de acordo com Amy Goodson, nutricionista da região de Dallas-Fort Worth, que conversou com o The Post.

Em geral, os médicos recomendam que usuários desses medicamentos consumam bastante proteína para evitar a perda de massa magra (músculos).

