Seg, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AGROPECUÁRIA

MDA: proposta de projeto de lei cria "SUS" da assistência técnica rural

De acordo com a pasta, o projeto está em processo de construção

Reportar Erro
MDA: proposta de projeto de lei cria "SUS" da assistência técnica ruralMDA: proposta de projeto de lei cria "SUS" da assistência técnica rural - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Um projeto de lei, em elaboração pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), pretende criar uma espécie de "SUS" para assistência técnica rural, o Sistema Unificado de Assistência Técnica e Extensão Rural (Suater).

O projeto, informou a pasta em nota, está em processo de construção. A proposta do novo marco legal prevê a instituição de fundo permanente e exclusivo para o financiamento de ações de assistência técnica.

O sistema também deve criar critérios e metas para a transferência de recursos entre entes federativos e da sociedade civil dentre as fontes de financiamento permanentes.

Leia também

• Governo de Pernambuco suspende inscrições do CPU e envia à Alepe PL para criação de cotas raciais

• Lula sanciona MP que acelera atendimento de especialistas

• Pernambuco lança o maior programa de saneamento rural da história do estado

"Esse fundo dará maior força para a assistência técnica e extensão rural (ater) e garantirá previsibilidade, continuidade e ampliação dos serviços, permitindo que o Brasil avance rumo à universalização da assistência técnica e extensão rural", afirmou a pasta em nota.

Parlamentares, entidades públicas e privadas e a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (Asbraer) participam da elaboração do texto juntamente com o MDA.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter