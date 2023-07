A- A+

ESTADOS UNIDOS "Me ajude": menina de 13 anos é salva de sequestro após conseguir expor bilhete em vidro de carro Garota aproveitou momento em que sequestrador, de 61 anos, saiu do veículo. Ela foi abusada sexualmente 'várias vezes' pelo criminoso, segundo a polícia

Uma menina de 13 anos, após ser sequestrada e vítima de abuso sexual, foi resgatada no Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, após conseguir escrever um pedido de ajuda num pequeno pedaço de papel e discretamente segurá-lo no vidro do carro onde era mantida pelo criminoso. Pessoas que passaram pelo veículo estacionado na rua viram a mensagem e imediatamente acionaram a polícia, segundo informações dadas pelas autoridades federais americanas à Associated Press (AP).

O caso aconteceu no último dia 9 de julho, em Long Beach, ao Sul de Los Angeles, mas só foi divulgado agora pelas autoridades americanas. Os policiais responderam à chamada de emergência e encontraram a menina "visivelmente emocionada e angustiada”, disse a polícia em comunicado à imprensa nesta quinta-feira.

"Os investigadores descobriram que bons samaritanos estavam em um estacionamento quando viram a vítima em um veículo estacionado segurando um pedaço de papel em que escreveu 'me ajude' ("help me", em inglês). Eles ligaram imediatamente para o 911 ”, informou a polícia.

Steven Robert Sablan, de 61 anos, morador de Cleburne, no Texas, foi preso e, nesta quinta-feira, indiciado sob a acusação de sequestro e transporte de menor de idade com intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas, de acordo com o escritório do procurador dos EUA em Los Angeles.

'Se não entrar no carro, vou machucá-la'

A menina de 13 anos estava andando por uma rua em San Antonio, no Texas, no dia 6 de julho, quando Sablan apareceu, mostrou uma arma e teria dito a ela: “Se você não entrar no carro comigo, vou machucá-la”, narra um agente do FBI na denúncia contra o acusado.

De acordo com o relato, a menina havia saído de casa sem avisar aos pais pois queria visitar uma colega de escola que havia se mudado para a Austrália um ano antes, mas com quem mantinha contato pela internet.

Em algum momento depois de entrar no carro de Sablan, a garota contou a ele sobre sua amiga e Sablan disse que poderia levá-la de navio à Austrália, mas que antes "ela teria que fazer algo por ele", narra o inquérito. O suspeito teria, então, parado o carro e abusado sexualmente da garota, que lhe disse para parar, mas estava com medo de se machucar caso não obedecesse, acrescentou o agente.

Segundo a denúncia, Sablan abusou sexualmente da menina várias vezes na viagem de carro de San Antonio para o Novo México e do Arizona para a Califórnia. Enquanto isso, a mãe da menina relatou seu desaparecimento às autoridades de San Antonio em 7 de julho.

Em Long Beach, o suspeito estacionou em uma lavanderia e mandou a menina trocar de roupa, depois levou as roupas dela e as dele, abrindo brecha para que ela conseguisse escrever o bilhete “me ajude” em um pedaço de papel, ainda segundo o documento.

Quando os policiais de Long Beach chegaram, Sablan estava do lado de fora do carro e eles observaram a garota pronunciar a palavra “ajuda”.

No ato da prisão, os policiais encontraram um par de algemas de prata no bolso de trás de Sablan e descobriram que ele era procurado por um roubo em Fort Worth, no Texas. Uma busca no veículo revelou uma pistola de plástico preta, uma faca e algemas pretas a serem usadas para "fetiches sexuais", conforme dizia na embalagem.

Sablan foi condenado por roubo com arma letal em 1979, roubo com arma letal e furto em 1985 e posse de substância controlada em 2016. A menina resgatada foi colocada sob custódia do Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles.

