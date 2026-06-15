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educação MEC abre inscrições para Enamed 2026; saiba a data da prova Médicos formados podem utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Enare

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta segunda-feira o período de inscrições do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026. A prova será aplicada no dia 13 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Alunos que estão se formando em Medicina e aqueles no 4º ano da graduação têm suas inscrições realizadas pelos coordenadores do curso. Esse grupo é obrigado a realizar o teste.

Além deles, também podem se inscrever médicos formados interessados em utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare) 2026/2027.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 29 de junho, exclusivamente pelo Sistema Enamed. No mesmo período, os participantes poderão solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social.

Os participantes que desejarem utilizar os resultados do Enamed para participação no Enare deverão seguir as regras previstas no edital do processo seletivo da residência médica, incluindo critérios de inscrição, pagamento de taxa e eventuais pedidos de isenção.

Novidade no Enare

Os participantes concluintes ou graduados que pretendem concorrer a uma vaga no Enare em 2026 terão uma novidade nesta edição do Enamed. Quem possui resultado válido do Enamed 2025 poderá escolher, no momento da inscrição, entre utilizar a nota já obtida para participar do Enare ou realizar o Enamed em 2026 para obter uma nova nota.

Mesmo aqueles que optarem por reaproveitar a nota anterior e não participarem da prova do Enamed em 2026 deverão realizar a inscrição no exame para indicar a opção escolhida.

Em caso de reaproveitamento de resultado anterior do Enamed e também de realização da edição de 2026, será considerada, para fins de classificação do Enare, a maior nota obtida pelo participante na escala de proficiência calculada com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A nota do Enamed, calculada com base na escala de proficiência da TRI, terá validade de três anos, exceto para estudantes do quarto ano de graduação.

Aplicação

No dia da aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário oficial de Brasília. A prova terá início às 13h30 e término às 18h30. O Cartão de Confirmação da Inscrição será disponibilizado em 4 de setembro. O gabarito preliminar será divulgado em 15 de setembro, data em que também terá início o período recursal.

Já os resultados finais dos concluintes e graduados serão publicados em 4 de dezembro. Os resultados referentes aos estudantes do quarto ano serão divulgados a partir de 12 de janeiro de 2027.

Cronograma:

Inscrições: 15 a 29 de junho

Solicitação de atendimento especializado e nome social: 15 a 29 de junho

Cartão de confirmação: 4 de setembro

Aplicação das provas: 13 de setembro

Reaplicação: 18 de outubro

Gabarito preliminar: 15 de setembro

Recurso do gabarito: 15 e 16 de setembro

Resultado dos concluintes e graduados: 4 de dezembro

Resultado dos estudantes do quarto ano: a partir de 12 de janeiro de 2027

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