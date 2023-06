MEC anuncia novo teto para Fies na Medicina; valor a ser financiado sobe para R$ 60 mil por semestre

A- A+

O FNDE divulgou, nesta quinta-feira (1º), um aumento no teto do Fies para a Medicina. Agora, o valor máximo de financiamento por semestre subiu de R$ 42,8 mil para R$ 60 mil, uma antiga reivindicação dos interessados no programa.

Esse reajuste representa o novo valor máximo que pode ser financiado por semestre. Ou seja, R$ 10 mil por mês. Para os demais cursos, esse valor não se altera, permanecendo R$ 42.983,70 por semestre.

O argumento dos interessados no aumento do teto é o de que os cursos de Medicina são mais caros do que o restante das carreiras. Com isso, muitos alunos que poderiam se beneficiar do Fies (até salários mínimos de renda per capita) não conseguiam pagar o valor que ficava fora do financiamento. Entenda:

Algumas estimativas apontam que a mensalidade de cursos de Medicina no Brasil variam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

Com o antigo teto, o máximo que os estudantes conseguiriram era que R$ 7,14 mil fossem financiados por mês. A diferença é paga diretamente à universidade durante o curso.

Agora, com o aumento do teto para R$ 10 mil mensais, já será possível, em tese, financiar todo o curso de Medicina para o pagamento ser feito só depois do diploma.

O novo teto passará a valer a partir de 14 de junho aos novos contratos e também para os aditamentos de renovação, informou o FNDE.

