A- A+

EDUCAÇÃO MEC aumenta rigor na avaliação de formandos de Direito, Administração e outros 15 cursos; veja lista Mudança no teste dos dois maiores bacharelados do país segue padrão de transformações pelas quais passaram Licenciaturas e Medicina

Leia também

• Impactos da violência atingem mais da metade dos alunos no Grande Rio

• Celular segue sendo usado nas escolas mesmo após proibição, mas de forma esporádica, diz pesquisa

• MEC fará recomposição de R$ 400 milhões do orçamento das universidades

O Ministério da Educação (MEC) vai aumentar o rigor, já a partir de 2025, da avaliação dos alunos que estão concluindo os cursos de Direito, Administração e outros sete bacharelados que passarão pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) neste ano.



As provas passarão a ter mais itens, cobrarão temas mais específicos de cada um dos cursos e também terão parâmetros de desempenho mínimo esperado, segundo o diretor de Avaliação da Educação Superior (Daes) do Inep, Ulysses Tavares Teixeira.

— Tantos os bacharelados, quantos os superiores em tecnologia desse ano terão provas diferentes do que tiveram até agora no Enade. São provas aperfeiçoadas com definição de padrão de desempenho para conseguir interpretar os resultados de uma forma mais aprofundada — afirmou Ulysses, durante o Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (Cbesp), realizado pelo Fórum Brasil Educação.

Segundo ele, haverá uma definição das habilidades que se espera dos formandos nessas áreas e as provas passarão a determinar quantos diplomados conseguiram atingir esse patamar.

Administração e Direito são os dois maiores cursos de graduação em número de alunos. Juntas, essas duas áreas concentram 1,3 milhão de matrículas. Isso corresponde a quase 15% de todo o ensino superior brasileiro.



A lista de cursos avaliados em 2025, que também serão afetados pelas mudanças, tem ainda outras sete graduações e oito superiores tecnológicos:

Graduações avaliados em 2025



Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Design



Jornalismo

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Relações Internacionais

Superiores tecnológicos avaliados em 2025

Design Gráfico

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Pública

Logística

Marketing

Processos Gerenciais

A mudança no perfil da prova faz parte de um processo de transformação da avaliação do ensino superior no Brasil que começou com a criação do Enade Licenciaturas e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), provas que, além de apresentarem mais itens e também cobrar temas mais específicos, passarão a ser realizadas anualmente — diferente dos outros cursos que continuarão sendo testados a cada três anos.

— Quando a gente propôs o Enamed, a gente tinha certeza que outros cursos da Saúde também iam apresentar a demanda de provas anuais e específicas. Já recebi várias. Essa é uma possibilidade futura. Não é para esse ano de jeito nenhum porque há uma limitação das capacidades técnicas do Inep. Não queremos dar nenhum passo sem ter segurança — afirmou Ulysses.

O Fórum Brasil Educação, que promove o Cbesp, é composto por diferentes entidades de instituições de ensino superior privadas, como a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

Veja também