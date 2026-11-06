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EDUCAÇÃO MEC autoriza abertura de faculdade de Medicina ligada à Rede D'Or Outras entidades com propostas em andamento são as Santas Casas de Belo Horizonte (MG) e de Campo Grande (MS)

Em meio ao desafio de se regular a qualidade do ensino nas faculdades privadas de Medicina no Brasil, cuja quantidade aumentou em larga escala na última década, novas graduações vêm sendo criadas por instituições hospitalares. Habilitados pelo chamamento público do Ministério da Educação (MEC), baseado na Lei dos Mais Médicos, a Rede D'Or e o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) lançarão sua primeira turma em janeiro de 2027, no Rio. O ministério autorizou nesta sexta-feira a abertura do curso, que terá mensalidade em torno de R$ 13 mil e R$ 14 mil, segundo o Idor.

Outras entidades, como as Santas Casas de Belo Horizonte (MG) e de Campo Grande (MS), também têm propostas em andamento. Publicado em abril de 2024, o Chamamento Público nº 5 do MEC criou uma modalidade específica para instituições mantenedoras de hospitais ou redes hospitalares interessadas em abrir cursos de Medicina. A iniciativa integra a política de expansão da formação médica prevista na Lei dos Mais Médicos, de 2013. O edital hospitalar estabelece critérios próprios de habilitação, relacionados à estrutura e à capacidade de atendimento dos hospitais. A habilitação, porém, não equivale à autorização para funcionamento, e é necessário cumprir outras etapas.

Autorizado pelo MEC, o projeto do Idor é uma iniciativa conjunta com a Rede D'Or e prevê duas turmas de 50 alunos por ano. A previsão é que as aulas comecem em 25 de janeiro de 2027. A estrutura hospitalar da rede e a experiência de pesquisa e ensino do Idor são os grandes trunfos da futura faculdade, que terá sede no Centro do Rio. O projeto recebeu conceito máximo na avaliação in loco realizada pelo ministério.

O prédio, onde funcionava a Ibmec, concentrará laboratórios e atividades das áreas básicas da formação. A parte prática será distribuída por diferentes unidades da rede, como o Hospital Quinta D’Or e a Maternidade Perinatal Barra. O projeto também prevê atividades em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de convênios com a prefeitura do Rio, incluindo os hospitais do Andaraí e Souza Aguiar e unidades de atenção primária.

Desde 2012, o Idor coordena programas de residência médica e mais de 30 ficam no Rio. Parte dos médicos da Rede D'Or acumula funções assistenciais e acadêmicas, atuando nos hospitais e como pesquisadores do instituto. O corpo docente deverá reunir esses profissionais, pesquisadores do IDOR e professores dos programas de pós-graduação.

— Os hospitais da rede estão preparados e têm vocação não só pra pesquisa, mas também pra ensino. Mas é muito importante também a inserção na saúde da família, nas estruturas básicas da saúde e também nos hospitais do SUS — explicou Fernanda Moll, presidente do Idor. — A gente precisa formar o profissional de saúde que esteja inserido nessa multiplicidade que é a nossa saúde brasileira. É necessário que o aluno seja treinado em alta complexidade, mas também na atenção primária, na saúde privada, na saúde complementar, suplementar, e principalmente no SUS.

Além da infraestrutura multicampi no Rio, o objetivo é usar as unidades que a Rede D'or mantém em 10 estados.

-- Queremos expor esse aluno, instalado no Rio de Janeiro, a várias realidades do Brasil. A gente pode fazer um projeto no nosso hospital em Carajá (PA), ou no Maranhão. O Brasil são vários Brasis — disse a presidente. — Todo mundo vai ser exposto à pesquisa.

A integração entre pesquisa, ensino e assistência é outra promessa de diferencial. O Idor tem mais de 150 pesquisadores com doutorado e produção superior a 2,5 mil artigos científicos. A faculdade prevê iniciação científica para todos os estudantes, além de trilhas de aprofundamento em áreas como pesquisa, gestão e medicina de fronteira. Fernanda citou instituições como MIT e Caltech como referências internacionais e destacou a parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que deverá participar de disciplinas conjuntas. Além disso, o Idor tem colaborações científicas com mais de 80 países e parcerias acadêmicas internacionais.

A criação da graduação é resultado, frisa Fernanda Moll, de uma estratégia institucional de longo prazo. O Idor foi fundado há 16 anos com foco em pesquisa; a partir de 2012, ampliou sua atuação no ensino, com a coordenação de residências médicas; e, em 2017, criou a Faculdade D'Or de Ciências Médicas. O projeto específico do curso de Medicina começou a ser desenvolvido em 2018, com estudos de modelos de formação nacionais e estrangeiros. Há quatro anos, um Núcleo Docente Estruturante trabalha na elaboração do currículo.

Ao comentar a expansão das faculdades de Medicina no país, Fernanda reconheceu que o aumento das vagas não foi acompanhado por crescimento proporcional da formação especializada, crítica recorrente entre entidades de classe.

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