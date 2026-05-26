MEC contempla 504 cursinhos populares com benefícios de rede nacional
Programa dá apoio técnico e financeiro a preparatórios para o Enem
O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta terça-feira (26), o resultado da seleção de 504 novos cursinhos que integrarão a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) referente ao edital 4/2026.
O resultado pode ser acessado na página oficial da CPOP, no portal do MEC.
Esta é a terceira ampliação da CPOP em 2026, ano com previsão de 1.532 cursinhos contemplados.
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A rede oferece suporte técnico e financeiro a cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários de todo o país visandopreparar os estudantes socialmente vulneráveis para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada na educação superior no Brasil.
Em 2025, 92,4% dos bolsistas do CPOP participaram da última edição do Enem.
Cada proposta contemplada receberá até R$ 185 mil. Os valores incluem, entre outras ações, o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; a aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas, além do auxílio-permanência de R$ 200 mensais para estudantes;
Este último será pago por até oito meses ao aluno e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho contemplado.