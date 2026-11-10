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Educação

MEC cria regras para uso de IA da educação infantil ao ensino superior

Parecer do Conselho Nacional de Educação estabeleceu os limites da tecnologia e criou instruções para alunos e professores, como mecanismos de reprovação e atribuição de notas

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As regras ainda estabelecem níveis de risco para aplicações de IA, reforçam a proteção dos dados pessoais e exigem supervisão humana nas decisões educacionaisAs regras ainda estabelecem níveis de risco para aplicações de IA, reforçam a proteção dos dados pessoais e exigem supervisão humana nas decisões educacionais - Foto: Freepik

O Ministério da Educação (MEC) criou, nesta terça-feira, diretrizes para o uso da inteligência artificial para todas etapas da educação brasileira.

Aprovação, reprovação ou certificação de estudantes não poderá ser feita com a ferramenta, bem como a atribuição de notas.

As regras servirão para orientar escolas, universidades e sistemas de ensino públicos e privados, sobre o uso da tecnologia por estudantes e professores.

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Entre as principais medidas estão a proibição de decisões exclusivamente automatizadas sobre aprovação, reprovação e certificação de estudantes, a vedação do uso de IA para atribuição de notas a redações e outras produções autorais que exijam interpretação e a restrição ao acesso autônomo e não supervisionado de crianças às ferramentas de IA até o 5º ano do Ensino Fundamental.

As regras ainda estabelecem níveis de risco para aplicações de IA, reforçam a proteção dos dados pessoais e exigem supervisão humana nas decisões educacionais.

O documento prevê ainda uma transição de 12 meses, conforme as condições da norma publicada, para que instituições e redes de ensino adaptem suas práticas e políticas.

“A homologação das diretrizes de inteligência artificial na educação é um passo para transformar inovação em aprendizagem, com ética, inclusão e valorização dos professores.

Como um dos relatores, defendo uma inteligência ampliada: uma IA que fortaleça a capacidade humana de pensar, criar e aprender”, afirma Celso Niskier, conselheiro do CNE e um dos relatores do parecer.

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