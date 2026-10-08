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Educação MEC e Instituições de Ensino Superior prestam solidariedade à UFPE após incêndio em prédio Incêndio aconteceu na noite da última quarta-feira (07), no Campus Recife da UFPE

O Ministério da Educação (MEC) e demais instituições de Ensino Superior em Pernambuco prestaram solidariedade à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) após o incêndio que destruiu o prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), na noite da última quarta-feira (07), no Campus Recife. Não houve vítimas.

No prédio funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, com pesquisas em fármacos, informática e computação. Conforme informou o reitor Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além de toda perda científica.



O MEC afirmou que recebeu com tristeza a notícia do ocorrido e que está em contato com a UFPE para acompanhar as providências tomadas.

“O MEC está em contato com a Reitoria da UFPE e acompanha as providências adotadas pela universidade e as investigações que irão apurar as causas do incêndio. O Ministério se coloca à disposição da universidade para prestar o apoio necessário e manifesta solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE”.

Universidades

A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), através do reitor Carlos Fritzen, afirmou que as perdas vão além dos limites da própria UFPE e atinge toda ciência nacional e do mundo.

“A dimensão das perdas ultrapassa os limites de própria instituição e atinge a Ciência em Pernambuco, no Brasil e no mundo, considerando a relevância do patrimônio científico, acadêmico e histórico”, iniciou.

“A UNICAP acredita na produção de conhecimento e na formação de gerações para o desenvolvimento da sociedade e, portanto, presta apoio à UFPE, confiando na força da comunidade universitária para superar este episódio e reconstruir o que foi perdido”, concluiu.

Incêndio no prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), na UFPE, na última quarta-feira (07) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Por sua vez, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) também declarou que os prejuízos vão além do patrimônio público, mas uma perda para a comunidade acadêmica e para a produção científica, consideradas como irreparáveis.

“Embora instalações e equipamentos possam ser reconstruídos ou substituídos, a recuperação de dados, materiais, experimentos e trajetórias de pesquisa pode representar um processo complexo e, em alguns casos, perdas irreparáveis”.

“A UFRPE também reforça a importância da união, da cooperação e da solidariedade entre as instituições públicas de ensino superior, especialmente diante de situações que atingem o patrimônio científico, acadêmico e institucional construído coletivamente”.

Já a Universidade de Pernambuco (UPE) reafirmou que os prejuízos que alcançam toda a sociedade brasileira.



"Neste momento de profunda consternação, a UPE se solidariza com os pesquisadores, servidores e estudantes da UFPE. Colocamo-nos à disposição para colaborar com as iniciativas necessárias à superação das dificuldades e à retomada das atividades comprometidas. Reafirmamos a nossa confiança na força da comunidade universitária e nosso compromisso permanente com a valorização daqueles que constroem a universidade pública e colocam o conhecimento a serviço da população".

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