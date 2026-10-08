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EDUCAÇÃO MEC estima aporte de R$ 100 milhões para reestruturação das atividades na UFPE após incêndio A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (8), pelo Ministro da Educação, Leonardo Barchini

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), deverá investir aproximadamente 100 milhões de reais na construção de novas estruturas e na compra de equipamentos para as instalações da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que foram atingidas pelo incêndio no prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na última quarta-feira (7).

A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (8), pelo Ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante uma visita de vistoria realizada no edifício atingido.

“O Ministério da Educação repassará recursos para a construção de um novo prédio, maior, para receber as instalações e os laboratórios que funcionavam aqui. Todos os equipamentos também serão adquiridos novamente, sem prejuízo para a estrutura que existia. O levantamento inicial aponta para um investimento de cerca de R$ 100 milhões”, explicou o ministro.

De acordo com a pasta, a nova estrutura terá cerca de 7 mil metros quadrados, mais que o dobro da área do prédio atingido. A previsão é que a obra tenha início após a conclusão da perícia e das investigações sobre o incêndio. O projeto executivo já está disponível e o valor estimado para a construção é de R$ 28 milhões.

Articulação

Ao lado do reitor da instituição, Alfredo Macedo Gomes, o Ministro também destacou uma articulação com outros ministérios que mantinham pesquisas e atividades no espaço.

“Eu conversei com o Ministério da Saúde, com o Ministério dos Transportes e outros ministérios que também tinham investimentos. Todos eles estão solidários e vão fazer essa recompra dos equipamentos para que as atividades possam ser retomadas”, destacou Barchini.

Pesquisa

O antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), local do incêndio, comportava laboratórios de fármacos, informática e genética, além do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica.

De acordo com o reitor da instituição, o prejuízo estimado após o incêndio é de 20 anos de amostras destruídas e cerca de R$ 100 milhões.

Jamile Taniele, pós-doutoranda em Inovação Terapêutica, foi uma das estudantes afetadas. Ela perdeu mais de cinco anos de amostras e pesquisas desenvolvidas sobre o vírus da Chikungunya.

“Nossa pesquisa recrutou 886 pacientes, acompanhados durante três anos, e todas as amostras desse biobanco estavam no prédio que foi incendiado. O objetivo era compreender a história natural da doença e descobrir estratégias terapêuticas para evitar que pessoas acometidas pela chikungunya evoluíssem para a fase crônica”, destacou a estudante.

Apoio

Em comunicado, o MEC destacou que tomará medidas para evitar prejuízos à formação de estudantes e pesquisadores vinculados às atividades afetadas pelo incêndio. As ações deverão acontecer por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que irá prorrogar por período indeterminado as bolsas de pesquisadores cujos projetos foram interrompidos em razão do ocorrido.

O ministro também confirmou que estudantes de doutorado e mestrado poderão dar continuidade às pesquisas em instituições estrangeiras e nacionais, em parceria com a UFPE.

“Estamos trabalhando para superar esse momento de muita dor. Todos os pesquisadores sabem o quanto é difícil perder um material de pesquisa como esse, resultado de anos de trabalho. Estamos prestando toda a solidariedade e faremos o que for necessário para minimizar os prejuízos, principalmente para a pesquisa e o bem-estar dos estudantes”, alegou o gestor da pasta.

A instituição informou que cerca de 200 dissertações estão em desenvolvimento nos laboratórios atingidos e que trabalha para evitar a interrupção dessas pesquisas. A universidade também disponibilizou serviços de apoio psicológico e outras estruturas de assistência a estudantes e pesquisadores afetados.

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