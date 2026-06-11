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Ministério da Educação MEC Idiomas oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol; veja como acessar Nova plataforma do Ministério da Educação já alcançou mais de 210 mil usuários em todo o país

O Ministério da Educação (MEC) lançou uma plataforma gratuita de estudos de inglês e espanhol, o MEC Idiomas, no início deste mês. A iniciativa reúne cerca de 800 aulas e possui certificação do nível básico ao avançado. O objetivo, de acordo com o MEC, é que o sistema seja o primeiro ponto de contato digital do estudante iniciante com o idioma escolhido.

Os estudos são organizados em 6 níveis, de A1 a C2; com 4 a 6 módulos por nível, e cada um deles com 10 a 15 aulas da língua estrangeira. Além do material didático, também estão disponíveis lições interativas, acompanhamento do aprendizado, comunidades, teste de proficiência, avaliações ao fim dos módulos e uma Inteligência Artificial para apoio, tirar dúvidas e praticar conversação.

A plataforma de aprendizagem bilíngue está inserida no programa Idiomas Sem Fronteiras (IsF), que possui cursos de especialização para a rede pública de ensino no país.

Como acessar o MEC Idiomas?

Para ter acesso aos materiais disponíveis na plataforma, o aluno deverá acessar o MEC Idiomas por meio do site (mecidiomas.mec.gov.br) ou pelo app.

Depois, é necessário fazer login com a senha do Gov.br e confirmar seus dados pessoais, como e-mail, telefone, endereço, data de nascimento e CPF. O estudante também deve escolher um avatar nesta fase.

Em seguida, o estudante deve optar pelo idioma de interesse: inglês ou espanhol.

O próximo passo é realizar um fazer teste de proficiência, para avaliar o grau de conhecimento ou optar por começar pelo nível iniciante.

Em seguida, as aulas estarão liberadas. Ao final de cada uma, exercícios de fixação e de gamificação ficam disponíveis para a realização.



(*Estagiária sob supervisão de Cibelle Brito)

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