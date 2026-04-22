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Educação MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários Plataforma disponibiliza cerca de oito mil obras literárias

Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o MEC Livros. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. .

O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br.

“A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas”, diz o MEC.

Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem:

Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski;

A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli;

Sem Despedidas, de Han Kang;

A Vegetariana, da mesma autora e

Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.

Como acessar

Paraler os livros disponíveis, basta acessar ositeou o aplicativodoMECLivrose fazer o login com a conta do Gov.br.

O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.

Na primeira página,já aparece uma lista delivros disponíveis, organizadosporcategoriascomo“Em Alta”,“Best-Sellers”,“Autores Clássicos Brasileiros”,entre outras.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado,há aopção deler oresumosobre aobranobotão“Mais informações”.Apósclicar nesse botão, abrirá uma nova páginaque contémobotão“Emprestar e Ler”,basta selecioná-lo eo livroestará à disposição para leitura.

Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimopelo mesmo períodoou pela devolução do título.

Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

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