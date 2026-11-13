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PREMIAÇÃO MEC participa do Prêmio Capes de Tese 2026 em edição inédita no Recife Realizada pela primeira vez fora de Brasília, cerimônia na Fundação Joaquim Nabuco reconheceu pesquisas de doutorado em 50 áreas e premiou destaques nacionais

O Ministério da Educação (MEC) participou, nessa quinta-feira (12), da 21ª edição do Prêmio Capes de Tese 2026, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



Realizada no Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, esta foi a primeira vez que a cerimônia ocorreu fora de Brasília, reunindo pesquisadores, orientadores e autoridades para celebrar os melhores trabalhos de doutorado defendidos no país.

Representando a pasta, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou a retomada dos investimentos na pós-graduação e o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado como passos iniciais para fortalecer a soberania científica brasileira. Ele também enfatizou a necessidade de expandir o fomento à pesquisa para além do eixo Sudeste.



"É muito importante que a gente faça sempre pela ciência brasileira, que a produção científica não fique concentrada só no Sudeste, mas também nos estados do Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, para o Brasil ter ciência e o nosso desenvolvimento, que é muito importante também para gerar riqueza para a população brasileira", afirmou Barchini.

Vencedores do Grande Prêmio

Entre as teses premiadas nas 50 áreas de avaliação, julgadas por critérios como originalidade, consistência metodológica e impacto social, três se destacaram em grandes campos do conhecimento e conquistaram o Grande Prêmio Capes de Tese.

Na categoria Grande Prêmio Capes de Tese Sonia Machado de Campos Dietrich, referente às Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias, o vencedor foi João Pedro Ferrari Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).



Sua pesquisa investiga mecanismos biológicos relacionados à doença de Alzheimer, com foco na participação de células gliais e de fatores genéticos e vasculares.

Já na categoria Grande Prêmio Capes de Tese Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, que contempla Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar, o premiado foi Guilherme Fidelis Peixer, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).



A tese aborda a aplicação de inteligência artificial para otimizar o desempenho de sistemas de refrigeração magnética.

Por fim, na categoria Grande Prêmio Capes de Tese Maria Beatriz do Nascimento, destinada às Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas, a vencedora foi Larissa Silva Queiroz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



O trabalho apresenta uma metodologia para avaliar o patrimônio geomorfológico associado a formações rochosas, contribuindo para iniciativas de conservação e valorização dessas áreas.

Vencedores das três categorias do prêmio. Foto: Angelo Miguel / MEC

Os três vencedores receberam bolsas de pós-doutorado no exterior por até 12 meses, certificado e troféu, enquanto seus orientadores foram contemplados com R$ 9 mil para participação em congresso internacional.



As medalhas e troféus da edição foram confeccionados pela tradicional Oficina Francisco Brennand, localizada no bairro da Várzea, Zona Oeste da capital.

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