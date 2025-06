MEC publica edital de novo exame para alunos de Medicina; veja como será

A- A+

O edital que estabelece as diretrizes, os procedimentos e o cronograma do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 foi publicado nesta quinta-feira, 26.

O exame tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes de Medicina, substituindo o Enade. As notas do Enamed podem ser usadas para ingressar em residências médicas.

A participação no Enamed é obrigatória para os concluintes da graduação em Medicina e voluntária para os demais interessados em utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

- As inscrições estarão abertas de 7 a 18 de julho e deverão ser feitas exclusivamente pelo Sistema Enamed

- A prova será realizada no dia 19 de outubro

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame terá início neste ano e será aplicado anualmente.

A prova contém 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina abordadas. Também compõem o exame: o Questionário para o Estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade; o Questionário Contextual para os demais participantes; e o Questionário de Percepção de Prova.

Os resultados do Enamed serão utilizados na formulação de políticas públicas voltadas à formação médica no Brasil.

Cronograma do Enamed 2025:

- Inscrições: 7 a 18 de julho

- Solicitações de nome social e atendimento especializado: 7 a 18 de julho

- Resultados dos pedidos de atendimento especializado: 28 de julho

- Recursos sobre atendimento especializado: 28 de julho a 1º de agosto

- Aplicação da prova: 19 de outubro

- Gabarito preliminar: 22 de outubro

- Recursos sobre o gabarito: 22 a 27 de outubro

- Divulgação do gabarito definitivo e resultado final: 5 de dezembro

