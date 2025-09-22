A- A+

Educação MEC publica edital para oferta de vagas remanescentes do FIES Cursos ofertados devem possuir avaliação positiva

Instituições de ensino superior privadas que tiverem interesse em participar do processo de oferta de vagas remanescentes do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano, devem preencher informações sobre os cursos no período de 1º de outubro até 8 de outubro.

O procedimento deve ser realizado por meio do Sistema Informatizado do FIES, no site fiesgestao.mec.gov.br.

O edital foi publicado pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

O período para retificação do termo de participação será de 9 a 14 de outubro.

Para para participar do edital, as instituições precisam ter termo de adesão ao FIES e ao Fundo Garantidor do FIES válidos. Além disso, os cursos ofertados devem possuir avaliação positiva no Sinaes, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

O Ministério da Educação deve publicar outro edital referente a ocupação das vagas a partir de 14 de outubro.

Veja também