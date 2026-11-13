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NOTA 5 MEC publica portaria que habilita com conceito 4 a graduação em Medicina da Uninassau Olinda Com a habilitação no município de Olinda, a instituição passa a contar com três unidades que ofertam o curso de Medicina em Pernambuco

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta sexta-feira (13) uma portaria que autoriza o funcionamento da graduação em Medicina na Faculdade Maurício de Nassau - Uninassau, em Olinda, com 48 vagas. A autorização já chega acompanhada de um importante indicador de qualidade: conceito 4, próximo da nota máxima na avaliação do MEC.

De acordo com a instituição de ensino, a nova graduação representa mais um passo na estratégia de expansão da Uninassau no segmento da saúde, setor que exige investimentos contínuos em infraestrutura, tecnologia, qualificação docente e integração com os serviços de assistência à população.

Com a habilitação no município de Olinda, a instituição passa a contar com três unidades que ofertam o curso de Medicina em Pernambuco: Recife, no bairro de Boa Viagem, Caruaru e, agora, Olinda. A expansão acompanha o crescimento da atuação da Ser Educacional, mantenedora da marca, na educação médica.

Para o presidente da Companhia, Jânyo Diniz, a autorização representa o resultado de um planejamento estratégico que associa expansão acadêmica à responsabilidade com a qualidade da formação profissional.

“Receber a autorização do MEC para ofertar Medicina em Olinda, é uma conquista muito importante para o Grupo Ser Educacional e para Pernambuco. Esse resultado demonstra a consistência do nosso projeto acadêmico e a capacidade de realizar investimentos em educação de qualidade. Estamos ampliando oportunidades de acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, contribuindo para a formação de profissionais que terão um papel fundamental no desenvolvimento da saúde em nosso estado. A expansão precisa caminhar sempre ao lado da qualidade, e é esse compromisso que orienta nossas decisões”, afirmou Diniz.

Infraestrutura

A implantação do curso em Olinda está apoiada em uma estrutura acadêmica e tecnológica voltada às diferentes etapas da formação médica. O projeto contempla ambientes especializados para o desenvolvimento de habilidades clínicas e cirúrgicas, laboratórios morfofuncionais e espaços de simulação realística, equipados para aproximar os estudantes de situações encontradas no cotidiano da profissão.

A proposta pedagógica utiliza metodologias ativas de aprendizagem, integrando conhecimentos teóricos e experiências práticas. A formação também prevê atividades em cenários reais de atendimento e a aproximação dos estudantes com o Sistema Único de Saúde (SUS), aspecto fundamental para o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e humanas.

O investimento em infraestrutura acompanha uma característica da educação médica contemporânea: a necessidade de oferecer ao estudante uma formação que vá além da sala de aula, combinando conhecimento científico, domínio tecnológico, capacidade de tomada de decisão e contato com diferentes realidades de assistência à saúde.

Expansão

A autorização em Olinda integra uma estratégia mais ampla do Grupo Ser Educacional, que mantém a graduação em Medicina em diferentes regiões brasileiras. Pela Uninassau, o curso também é ofertado em Recife (Boa Viagem), Caruaru, Barreiras (BA), Belo Horizonte (MG), Cacoal (RO), Campina Grande (PB), Maracanaú (CE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vilhena (RO).

Na Unama, instituição que também integra a Ser Educacional, a graduação é ofertada em Santarém, no Pará.

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