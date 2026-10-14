MEC realiza aulão com estudantes da EJA em João Alfredo; saiba mais
Com participação da secretária da Secadi, Zara Figueiredo, atividade ocorre nesta quinta-feira (15)
O Ministério da Educação (MEC) realiza, nesta quinta-feira (15), às 19h, uma aula pública com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.
A atividade ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Djair Santos, com a participação da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), Zara Figueiredo, para fortalecer a modalidade no município.
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A visita ocorre no contexto das ações desenvolvidas pela rede municipal de ensino para ampliar o acesso à educação e criar oportunidades para pessoas que não concluíram a educação básica na idade regular.
Analfabetismo
Em 2025, o Brasil registrou taxa de analfabetismo de 4,9% entre pessoas com 15 anos ou mais, o menor índice da série histórica, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C).
Em Pernambuco, o percentual permaneceu em 10,1% nos últimos dois anos.
Para enfrentar o problema e ampliar as oportunidades de escolarização, o MEC desenvolve ações por meio do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA).
A iniciativa articula a atuação dos entes federativos para fortalecer a modalidade e ampliar o acesso à educação.
Cadastro
Entre as iniciativas do pacto está o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA), plataforma virtual instituída pela Portaria MEC nº 275/2026.
O sistema permite que pessoas interessadas em voltar a estudar manifestem interesse e recebam orientações para encontrar oportunidades de matrícula.
Para o ensino fundamental, podem se cadastrar pessoas com 15 anos ou mais. Já para o ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.
O acesso é feito pelo site e, na plataforma, basta selecionar a opção “Quero voltar a estudar”, preencher os dados solicitados e aguardar o contato de um operador, que auxiliará no encaminhamento para oportunidades de matrícula.