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EDUCAÇÃO MEC realiza aulão com estudantes da EJA em João Alfredo; saiba mais Com participação da secretária da Secadi, Zara Figueiredo, atividade ocorre nesta quinta-feira (15)

O Ministério da Educação (MEC) realiza, nesta quinta-feira (15), às 19h, uma aula pública com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.

A atividade ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Djair Santos, com a participação da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), Zara Figueiredo, para fortalecer a modalidade no município.

A visita ocorre no contexto das ações desenvolvidas pela rede municipal de ensino para ampliar o acesso à educação e criar oportunidades para pessoas que não concluíram a educação básica na idade regular.

Analfabetismo

Em 2025, o Brasil registrou taxa de analfabetismo de 4,9% entre pessoas com 15 anos ou mais, o menor índice da série histórica, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C).

Em Pernambuco, o percentual permaneceu em 10,1% nos últimos dois anos.

Para enfrentar o problema e ampliar as oportunidades de escolarização, o MEC desenvolve ações por meio do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA).

A iniciativa articula a atuação dos entes federativos para fortalecer a modalidade e ampliar o acesso à educação.

Cadastro

Entre as iniciativas do pacto está o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA), plataforma virtual instituída pela Portaria MEC nº 275/2026.

O sistema permite que pessoas interessadas em voltar a estudar manifestem interesse e recebam orientações para encontrar oportunidades de matrícula.

Para o ensino fundamental, podem se cadastrar pessoas com 15 anos ou mais. Já para o ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.

O acesso é feito pelo site e, na plataforma, basta selecionar a opção “Quero voltar a estudar”, preencher os dados solicitados e aguardar o contato de um operador, que auxiliará no encaminhamento para oportunidades de matrícula.

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