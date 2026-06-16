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EDUCAÇÃO MEC realiza vistorias e acompanha obras em unidades da UFPE no Recife e interior de Pernambuco Agenda inclui visitas à Faculdade de Direito do Recife, Hospital das Clínicas e centros acadêmicos de Sertânia e Vitória de Santo Antão entre os dias 16 e 18 de junho

Obras em unidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) serão vistoriadas desta terça (16) à quinta-feira (18) por comitiva do Ministério da Educação (MEC) em Pernambuco. O secretário-executivo da pasta, Rodolfo de Carvalho Cabral, lidera o grupo que cumpre agenda no estado.

As atividades ocorrem no Recife; em Sertânia, no Sertão; e em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul.

Na capital pernambucana, a programação começa nesta terça, com visita às obras de restauração e adequação de acessibilidade da Faculdade de Direito do Recife, no bairro da Boa Vista, na área central da cidade. Também participam, além dos representantes do MEC, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o vice-reitor, Moacyr Araújo.

Já na quarta-feira (17), a agenda segue no Hospital das Clínicas da UFPE, na Cidade Universitária, na Zona Oeste. No local, será realizada a entrega do novo alojamento conjunto da maternidade, além de vistorias nas reformas das enfermarias e no espaço onde está prevista a implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

Ainda no Recife, também será feita uma inspeção nas obras de reforma e modernização do teatro da universidade.

As atividades serão encerradas na quinta-feira (18) com visitas a unidades da UFPE no interior do estado. Pela manhã, a equipe técnica acompanhará o andamento das obras do Centro Acadêmico do Sertão, em Sertânia.

No período da tarde, a vistoria será realizada no Centro Acadêmico de Vitória, em Vitória de Santo Antão, onde também estão em execução intervenções na estrutura da unidade.

Os trabalhos fazem parte de investimentos em infraestrutura educacional, incluindo ações de recuperação de prédios, melhorias de acessibilidade e modernização de espaços acadêmicos e hospitalares.

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