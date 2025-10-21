A- A+

ENEM 2025 MEC recomenda 'cautela' no uso de 'citações coringa' na redação do Enem Estratégia se popularizou nos últimos anos e consiste em memorizar uma referência genérica para utilizar em qualquer tema proposto

O Ministério da Educação recomenda na Cartilha do Participante para a Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ter cautela no uso de citações coringa.

Essa é uma estratégia que se popularizou nos últimos anos e consiste em memorizar uma referência genérica para utilizar em qualquer tema proposto.

A utilização de repertório para argumentação é pontuada na competência 2 da redação do Enem. Ela mede a capacidade do candidato de compreender o tema e desenvolver um texto dissertativo-argumentativo coerente com a proposta, utilizando repertório sociocultural.

Para demonstrar repertório, os alunos são incentivados a fazer citações de livros, pensadores, filmes, músicas, séries, etc. Caso façam de forma adequada, ganham mais pontos. Até 2024, professores de redação recomendavam a memorização de citações genéricas que poderiam ser usadas em qualquer texto.

Agora em 2025, o MEC reforça na Cartilha do Participante que essa estratégia não deve ser utilizada por entender que ela descredibiliza o texto e não demonstra domínio de conteúdo.

"A recomendação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova, é explorar mais o repertório autoral no texto", diz o texto.

Correção

A Cartilha do Participante do MEC está disponível no portal do Inep desde o início de outubro. Além de apresentar amostras comentadas de redações do Enem 2024, traz informações sobre a Matriz de Referência da prova.

Os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da frase temática proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação.

Cada redação será corrigida por dois avaliadores e cada um deles atribuirá uma nota de 0 a 200 pontos a cada uma das cinco competências. A soma desses pontos vai compor a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Entre as situações que levam à nota zero, estão a fuga ao tema proposto, a produção de um texto com até sete linhas, a inserção de trecho(s) deliberadamente desconectado(s) do tema proposto, a desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e o desrespeito à seriedade do exame.

