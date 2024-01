A- A+

Crime Mecânico de 37 anos é morto a tiros em oficina na cidade de Bezerros, no Agreste Dois suspeitos entraram no local e efetuaram disparos de arma de fogo

Um mecânico de 37 anos foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento, no bairro da Gameleira, na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Paulo Sérgio de Melo. O crime aconteceu nessa quarta-feira (10), na oficina onde ele trabalhava sozinho.

De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos entraram no local e efetuaram disparos de arma de fogo, fugindo em seguida.

O mecânico morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

O crime foi registrado na Delegacia de 91ª Circunscrição, em Bezerros. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o ocorrido.



Veja também

américa do sul Em quatro dias, violência do tráfico deixa 16 mortos e 178 reféns em prisões no Equador