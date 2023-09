A- A+

Medellín Medellín se despede do talentoso Botero O caixão de um dos latino-americanos mais relevantes do século XX chegou na cidade

Uma centena de pessoas se despediram nesta terça-feira (26) de Fernando Botero, em Medellín, cidade em que nasceu, na última procissão de homenagem póstuma ao artista antes de seu sepultamento na Itália.

O caixão de um dos latino-americanos mais relevantes do século XX chegou na cidade, localizada no noroeste da Colômbia, em um carro preto.

Foi recebido por soldados das Forças Militares na Plaza Botero, ao lado do Museu de Antioquia - complexo que abriga centenas de pinturas e esculturas que o artista doou para a cidade.

Medellín começou os três dias de homenagens em memória do artista antes do sepultamento de seus restos mortais em Pietrasanta, no norte da Itália, ao lado de sua esposa, a artista grega Sophia Vari, que faleceu em maio.

Autoridades locais como o prefeito de Medellín, Daniel Quintero, e o governador de Antioquia, Aníbal Gaviria, participaram do primeiro dia de vigília.

"Botero para sempre!", aplaudiu repetidamente uma mulher de 60 anos vestida de preto e coberta com uma bandeira colombiana, enquanto acompanhava o evento por trás de uma cerca de segurança.

Centenas de admiradores saudaram com uma longa salva de palmas enquanto o cortejo fúnebre se dirigia ao museu.

O famoso mestre do Boterismo, um dos artistas mais requisitados dos últimos 40 anos, morreu em consequência de uma pneumonia no dia 15 de setembro aos 91 anos, em Mônaco.

O corpo ficará durante terça e quarta-feira no Museu de Antioquia. Na quinta-feira, após cerimônia na Catedral Metropolitana de Medellín, os restos mortais do artista serão cremados e depois levados para a Itália.

As criações de Botero, em sua maioria com formas voluptuosas e levemente surreais, foram leiloadas por até US$ 4,3 milhões (R$ 21,3 milhões) nas galerias mais prestigiadas do mundo.

O pintor doou dezenas de obras a museus e parques públicos colombianos, na tentativa de levar a arte às classes populares. Ele expôs sua arte em cidades como Madri, Paris, Barcelona, Singapura e Veneza, entre outras.

