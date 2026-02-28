A- A+

ataques Mediador entre Irã e EUA diz estar consternado com ataque e pede que governo americano recue Na quinta, Al Busaidi havia avaliado que a mais recente rodada de negociações tinha sido encerrada com "progressos significativos"

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Al Busaidi, que mediou as conversas entre o governo americano e o Irã sobre o programa nuclear iraniano, manifestou consternação com a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o país islâmico.

Em uma rede social, Al Busaidi criticou o ataque. "Estou consternado", escreveu.

"Negociações ativas e sérias foram mais uma vez prejudicadas. Nem os interesses dos Estados Unidos nem a causa da paz global são bem atendidos por isso. E eu rezo pelos inocentes que vão sofrer. Insto os Estados Unidos a não se envolverem ainda mais. Esta não é a sua guerra."

Na quinta, Al Busaidi havia avaliado que a mais recente rodada de negociações tinha sido encerrada com "progressos significativos".

"Terminamos o dia com progressos significativos na negociação entre Estados Unidos e Irã", afirmou Al Busaidi na rede X, acrescentando que "as discussões em nível técnico ocorrerão na próxima semana em Viena". O governo americano ainda não se manifestou sobre o assunto.

A conversa era vista como a última chance para a diplomacia, em meio ao aumento da pressão americana após Washington mobilizar uma frota de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio.

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto ao Irã na manhã deste sábado, 28. Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O país já deu início à retaliação, com mísseis balísticos lançados em direção a Israel e bases dos EUA no Oriente Médio.

Veja também