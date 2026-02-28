Sáb, 28 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ataques

Mediador entre Irã e EUA diz estar consternado com ataque e pede que governo americano recue

Na quinta, Al Busaidi havia avaliado que a mais recente rodada de negociações tinha sido encerrada com "progressos significativos"

Reportar Erro
O Ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr al-Busaidi (D), recebendo o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiO Ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr al-Busaidi (D), recebendo o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ministério das Relações Exteriores do Irã / AFP

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Al Busaidi, que mediou as conversas entre o governo americano e o Irã sobre o programa nuclear iraniano, manifestou consternação com a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o país islâmico.

Em uma rede social, Al Busaidi criticou o ataque. "Estou consternado", escreveu.

"Negociações ativas e sérias foram mais uma vez prejudicadas. Nem os interesses dos Estados Unidos nem a causa da paz global são bem atendidos por isso. E eu rezo pelos inocentes que vão sofrer. Insto os Estados Unidos a não se envolverem ainda mais. Esta não é a sua guerra."

Na quinta, Al Busaidi havia avaliado que a mais recente rodada de negociações tinha sido encerrada com "progressos significativos".

Leia também

• Irã e Estados Unidos, quase 50 anos de relações conflituosas

• Medvedev x Griekspoor: final do ATP 500 de Dubai está sob risco após bombardeio contra o Irã

• Ataque de EUA e Israel ao Irã: alvos eram aiatolá Khamenei e presidente do país

"Terminamos o dia com progressos significativos na negociação entre Estados Unidos e Irã", afirmou Al Busaidi na rede X, acrescentando que "as discussões em nível técnico ocorrerão na próxima semana em Viena". O governo americano ainda não se manifestou sobre o assunto.

A conversa era vista como a última chance para a diplomacia, em meio ao aumento da pressão americana após Washington mobilizar uma frota de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio.

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto ao Irã na manhã deste sábado, 28. Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O país já deu início à retaliação, com mísseis balísticos lançados em direção a Israel e bases dos EUA no Oriente Médio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter