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Tragédia Médica é baleada durante ação da Polícia Militar no Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde da paciente é estável

A médica Simone Ferreira dos Santos, de 51 anos, foi baleada durante um tiroteio na Transolímpica, na altura da Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 21. Simone atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) há três anos.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde da paciente é estável.

A Polícia Militar informou que, durante a ação, houve confronto e dois suspeitos foram feridos e socorridos. Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas detiveram um terceiro suspeito, apreenderam três pistolas e recuperaram dois veículos. Segundo a PM, uma viatura foi alvejada.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que três criminosos "foram presos em flagrante pelos crimes adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, tentativa de homicídio, resistência, roubo e supressão ou adulteração de arma de fogo". O caso foi registrado no 33º DP (Realengo).

Em março, a médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, morreu baleada durante uma abordagem policial em Cascadura, na zona norte do Rio, na noite de domingo, 15. Ela foi atingida durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos.

A PM fazia um patrulhamento quando recebeu a informação de que um veículo Corolla Cross seria responsável por roubos na região. Segundo o registro policial, os oficiais localizaram o carro, além de uma moto e um Jeep Comander. Os suspeitos teriam fugido e disparado contra os policiais, que revidaram.

Após a perseguição, os policiais encontraram o corpo de Andrea, com perfurações de disparos de arma de fogo, no banco do motorista de um Corolla Cross.





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