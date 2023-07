Médica é levada para São Paulo em UTI aérea após ser atingida por hélice de lancha em Noronha

A- A+

Uma médica foi atingida pela hélice de lancha durante um mergulho em Fernando de Noronha, em Pernambuco, na tarde de domingo (23). De acordo com a assessoria da Superintendência de Saúde do arquipélago, ela foi socorrida inicialmente para o Hospital São Lucas, unidade de saúde onde trabalha.

Já na manhã desta segunda-feira (24), a médica foi transferida de avião equipado com UTI aérea para o Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Segundo a Superintendência de Saúde, ela teve politraumas e está estável e consciente.

O incidente aconteceu na tarde do domingo perto do Morro de Fora, na praia da Conceição.

Apesar de a base do salve aéreo que atende a Fernando de Noronha ser no Recife, a família da paciente optou por levá-la para São Paulo, pagando as despesas do translado.

Veja também

PERNAMBUCO Em assembleia, professores da rede estadual cancelam greve que começaria nesta terça-feira (25)