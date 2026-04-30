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HONRARIA Médica pneumologista Margareth Dalcomo recebe título de Doutora Honoris Causa da UFPE Pesquisadora foi importante voz em prol da ciência durante a pandemia do coronavírus

A médica pneumonologista Margareth Dalcomo recebeu, na manhã desta quinta-feira (30), o título de Doutora Honoris Causa, que foi concedido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A sessão ocorreu no auditório Reitor João Alfredo, localizado no prédio da reitoria da UFPE, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

Dalcomo, que foi voz atuante no combate à pandemia do coronavírus, agradeceu a honraria proposta pelo médico Luiz Alberto Matos.

“Considero que seja um reconhecimento do meu trabalho, da minha carreira e da contribuição que eu pude dar aos jovens médicos, pesquisadores e interesse daqueles que fazem ciência”, declarou.

Margareth Dalcomo foi agraciada com título em Pernambuco | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Durante o discurso feito após a assinatura do título de Doutora Honoris Causa, a pneumologista exaltou a importância de Pernambuco para a medicina.

“Pernambuco formou profissionais que aplicaram o conhecimento como técnica e como incontestável responsabilidade social”, comentou a médica.

No período da Covid-19, a pesquisadora se destacou na defesa pelas medidas de prevenção, como o distanciamento social e a vacina.

Além disso, escreveu mais de cem trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais.

Em 2021, Margareth lançou o livro “Um tempo para não esquecer”, com o intuito de contar a visão científica durante o período da Covid-19 em relação ao combate do negacionismo científico e da desinformação.

Para o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, a entrega da honraria destaca a importância da trajetória de Margareth Dalcomo para a saúde pública e a ciência.

“É uma grande honra ter Margareth Dalcomo aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é uma referência nacional e internacional na pesquisa e tem uma trajetória muito importante em defesa da ciência, da boa ciência e das boas políticas públicas”, afirmou o reitor.

O título de Doutora Honoris Causa é a distinção máxima que pode ser entregue para personalidades que se destacaram por contribuições importantes à sociedade em áreas diversas, como ciência, cultura e artes.

Trajetória

Nascida em Colatina, no Espírito Santo, Margareth Dalcomo se formou em medicina pela Escola Superior de Ciências da Casa Superior de Vitória (EMESCAM) em 1978.

Também é doutora em Medicina na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Em sua trajetória na medicina, Margareth se dedicou à pesquisa em doenças respiratórias, como a tuberculose e outras micobacterioses.

Considerada uma referência na área, Dalcomo também é porta-voz contra o tabagismo e o uso de cigarros eletrônicos.

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