Covid-19 Médica que perdeu licença após dizer que vacinas da Covid "magnetizam" pessoas recupera permissão Sherri Tenpenny dizia que as doses conectam as pessoas em uma 'interface' 5G; ela estava suspensa desde agosto de 2023

A médica Sherri Tenpenny, que espalhou mentiras e teorias da conspiração sobre as vacinas contra a Covid-19 durante a pandemia, teve sua licença médica reintegrada por decisão de legisladores do estado de Ohio, nos Estados Unidos. A permissão para atuar profissionalmente estava suspensa desde agosto do ano passado.

Um porta-voz do Conselho Médico do Estado de Ohio afirmou que Tenpenny pagou sua multa e cooperou com as investigações e, por isso, houve uma votação a favor do restabelecimento da licença de Tenpenny.

As falas da médica afirmavam que os imunizantes “magnetizam” as pessoas e as ligam a uma "interface" 5G.

Em junho de 2021, a médica ganhou notoriedade ao defender um projeto de lei que proibiria qualquer empresa ou escola de Ohio de exigir vacinas.

Na época, disse que “as pessoas que receberam essas injeções e agora estão magnetizadas podem colocar uma chave na testa, (que) ela gruda”. “Eles podem colocar colheres e garfos em cima deles e podem grudar, porque agora pensamos que há um pedaço de metal nisso (na vacina)”, continuou.

As falas, sem nenhum embasamento científico, ditas durante uma audiência pública, levaram cerca de 350 pessoas a prestarem queixa no conselho médico contra Sherri, o que fez o órgão abrir uma investigação sobre sua atuação profissional.

