Medicamento para perda de peso é aprovado para problemas cardíacos

A agência regulatória americana, A Food and Drug Administration (FDA) aprovou o Wegovy, o popular medicamento usado contra obesidade e comprado off label para emagrecimento, produzido pela gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, a mesma que produz o Ozempic, para ser usado contra doenças cardíacas graves.

Segundo a agência, ele pode ser usado “para reduzir o risco de morte cardiovascular, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral em adultos com doenças cardiovasculares e obesidade ou excesso de peso”. Esta é a primeira vez que o medicamento é usado para estes fins.

“Fornecer uma opção de tratamento que comprovadamente reduz o risco cardiovascular é um grande avanço para a saúde pública”, disse John Sharretts, diretor da Divisão de Diabetes, Distúrbios Lipídicos e Obesidade da FDA, em um comunicado.

A aprovação foi baseada em um ensaio multinacional envolvendo 17.500 pacientes — metade recebeu o medicamento e a outra metade, placebo. Ambos os grupos receberam cuidados médicos padrão para o controle da pressão arterial e do colesterol, e ambos receberam aconselhamento sobre estilo de vida saudável sobre dieta e exercícios.

O grupo que recebeu Wegovy teve 20% menos probabilidade de sofrer eventos cardíacos graves: morte por causas cardiovasculares, ataques cardíacos não fatais e derrames não fatais.

O Wegovy é o nome comercial da semaglutida destinada à perda de peso. O princípio ativo tem se popularizado por meio da explosão de vendas de outro medicamento da mesma empresa, o Ozempic, mas que na realidade é destinado para o tratamento da diabetes tipo 2.

o Wegovy é aprovado para obesidade ou para pessoas com sobrepeso e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. É vendido em cinco formulações, duas com doses mais altas da semaglutida: 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg. O tratamento também começa com o mais baixo para acostumar o corpo.

O chefe de desenvolvimento da Novo Nordisk, Martin Holst Lange, saudou o anúncio da FDA, chamando-o de “um marco importante para pessoas que vivem com obesidade e doenças cardiovasculares”.

Wegovy “tem o potencial de prolongar vidas, abordando algumas das principais causas de mortes evitáveis, reduzindo os riscos de eventos cardiovasculares”, disse ele em comunicado.

