Medicamento para prolongar a vida de cachorros está cada vez mais próximo da realidade

A vida de um cão de estimação segue uma trajetória previsível. Com o tempo, o cachorrinho de orelhas caídas que continua adormecendo em sua tigela de comida se tornará um adolescente de pernas esguias com um interesse insaciável por correr, antes de finalmente se estabelecer na idade adulta como uma criatura canina de hábitos, com um local para dormir cuidadosamente escolhido e um ritual de saudação bem ensaiado.

Mas com o passar dos anos, suas articulações ficarão rígidas e seu focinho ficará grisalho. E um dia, que inevitavelmente chegará cedo demais, seu rabo abanando finalmente parará.

“Quando você adota um cachorro, você está adotando um desgosto futuro”, disse Emilie Adams, uma nova-iorquina que possui três Rhodesian Ridgebacks. “Vale a pena com o tempo porque você tem muito amor entre agora e quando eles partirem. Mas a expectativa de vida deles é menor que a nossa.”

Nos últimos anos, os cientistas têm procurado medicamentos que possam evitar este desgosto, prolongando a vida dos nossos companheiros caninos. Na terça-feira, a empresa de biotecnologia Loyal anunciou que estava mais perto de lançar um desses medicamentos no mercado. “Os dados que você forneceu são suficientes para mostrar que há uma expectativa razoável de eficácia”, informou um funcionário da FDA (Food and Drug Administration), a agência regulatória americana.

Isto significa que o medicamento, que Loyal se recusou a identificar por razões de propriedade, cumpriu um dos requisitos para uma aprovação acelerada para medicamentos de animais que satisfazem necessidades de saúde não satisfeitas e exigem ensaios clínicos difíceis.

O medicamento ainda não está disponível para donos de animais de estimação e o FDA ainda deve revisar os dados de segurança e fabricação da empresa, mas a aprovação que a Loyal espera receber em 2026, permitiria à empresa começar a comercializar o medicamento para prolongar a vida canina, mesmo antes de um grande ensaio clínico ser concluído.

“Vamos reivindicar pelo menos um ano de extensão da expectativa de vida saudável”, disse Celine Halioua, fundadora e executiva-chefe da Loyal.

Não se sabe se o medicamento realmente cumprirá essa promessa. Embora um pequeno estudo sugira que LOY-001 (nome do medicamento) possa atenuar as alterações metabólicas associadas ao envelhecimento, Loyal ainda não demonstrou que prolonga a vida dos cães.

"A carta, que veio após anos de discussão entre a Loyal e a FDA, sugere que a agência está aberta a medicamentos para longevidade canina”, disse Halioua. A Loyal também está ecrutando cães para um ensaio clínico de outro candidato a medicamento, denominado LOY-002.

Outros medicamentos

Enquanto isso, uma equipe de pesquisadores acadêmicos está, atualmente, conduzindo um ensaio clínico canino com rapamicina, que demonstrou prolongar a vida de ratos de laboratório.

Estes desenvolvimentos são um sinal do ritmo acelerado da ciência e da seriedade com que os investigadores e reguladores estão a abordar um campo que outrora parecia ficção científica. “Eles também levantam questões sobre o que significa ter sucesso”, disse Daniel Promislow, biogerontologista da Universidade de Washington e codiretor do Dog Aging Project, que está conduzindo o ensaio com rapamicina.

Os medicamentos atualmente sob investigação agem de diferentes maneiras. A rapamicina, que também atraiu intenso interesse como potencial medicamento para longevidade em humanos, inibe uma proteína conhecida como mTOR, que regula o crescimento e o metabolismo celular.

No início deste ano, uma equipe de cientistas, incluindo o Dr. Promislow e alguns de seus colegas do Dog Aging Project, publicou uma análise de cães que foram designados aleatoriamente para receber uma dose baixa de rapamicina ou um placebo durante seis meses. Embora o tamanho da amostra fosse pequeno, 27% dos donos de cães cujos animais receberam o medicamento relataram melhorias na saúde ou no comportamento, incluindo aumento na atividade ou na brincadeira, em comparação com 8% dos donos cujos cães receberam um placebo.

LOY-001, um implante de liberação prolongada destinado a cães adultos grandes, foi projetado para modular um composto diferente relacionado ao crescimento: fator de crescimento de insulina-1 ou IGF-1. A via do IGF-1 tem sido associada ao envelhecimento e à longevidade em diversas espécies; em cães, sabe-se que desempenha um papel fundamental na determinação do tamanho corporal. Embora a ideia ainda não tenha sido comprovada, alguns cientistas levantam a hipótese de que níveis elevados de IGF-1 impulsionam tanto o crescimento rápido como o envelhecimento acelerado em cães grandes, que geralmente têm uma expectativa de vida mais curta do que os pequenos.

A própria pesquisa de Loyal, que ainda não foi publicada, sugere que LOY-001 reduz os níveis de IGF-1 em cães e que pode reduzir os aumentos de insulina relacionados ao envelhecimento. Um estudo observacional com quase 500 cães também sugeriu que níveis mais baixos de insulina estavam correlacionados com redução da fragilidade e maior qualidade de vida.

Porém, provar que um medicamento pode realmente prolongar a vida canina exigirá ensaios clínicos grandes e demorados. Embora alguns estejam atualmente em andamento, serão necessários pelo menos mais alguns anos até que os resultados sejam divulgados.

E, independentemente do medicamento, os pesquisadores precisarão demonstrar que ele acrescenta anos bons e saudáveis à vida de um cão, em vez de apenas prolongar seu declínio.

“Se for verdade que prolonga a expectativa de vida, só estou interessado se o período de vida prolongado for de boa qualidade”, disse a Dra. Kate Creevy, veterinária da Texas A&M e diretora veterinária do Dog Aging Project. “Não quero que meu cachorro viva mais dois anos com a saúde debilitada.”

Enigmas caninos

É muito cedo para dizer quanto custarão os medicamentos para a longevidade, mas Halioua previu que o LOY-001 resultaria em “dólares médios de dois dígitos por mês”.

Alguns especialistas em ética temiam que este entusiasmo pudesse ser explorado, especialmente se os medicamentos fossem anunciados como fontes de juventude canina, enquanto questões de segurança e eficácia a longo prazo permanecem sem solução.

“É do interesse deles viver um pouco mais quando há algum risco em tomar esses medicamentos?” disse Rebecca Walker, filósofa e bioeticista da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, que disse que não daria um medicamento para longevidade ao seu cão de raça golden retriever. “Ou é realmente do interesse de seus proprietários, que são muito apegados a eles?”

Até agora, o pior efeito secundário do LOY-001 tem sido um desconforto gastrointestinal ligeiro e temporário, disse Halioua, embora tenha reconhecido que o nível de segurança seria “extremamente elevado”.

E embora os cientistas reúnam mais dados sobre potenciais medicamentos para a longevidade, existem medidas que os donos de cães podem agora tomar para promover um envelhecimento mais saudável, dizem os especialistas, incluindo manter os seus cães magros e proporcionar amplo exercício e estimulação mental.

Sra. Halioua admitiu ter uma queda por cães idosos. “Eles só querem uma boa cama para dormir”, disse ela, enquanto seu idoso rottweiler, Della, cochilava. Della, que tem linfoma e demência, não está no LOY-001 porque inscrevê-la nos estudos da empresa representaria um conflito de interesses, disse Halioua, mas o cão parecia feliz, observou ela.

Em última análise, mesmo que os cientistas consigam retardar o desgosto de um dono de animal de estimação, é pouco provável que o consigam impedir completamente. “Definitivamente, essas não são drogas para a imortalidade ou para prolongar a vida útil”, disse Halioua. Ela acrescentou: “Nada do que estamos desenvolvendo poderia fazer um cachorro viver para sempre”.

