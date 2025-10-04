A- A+

emagrecimento Medicamentos como Ozempic conseguem acalmar pensamentos obsessivos sobre comida, diz estudo Ruído alimentar atrapalha tentativas de dieta e mudanças de hábitos

Pensamentos obsessivos e intrusivos sobre comida – conhecidos como ruído alimentar – podem ser acalmados por meio de medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic, revelou um novo estudo. O resultado mostra mais um caminho para a eficácia desses tratamentos para perda de peso.

Esses medicamentos são conhecidos como agonistas de receptores, desencadeando respostas celulares que imitam o hormônio natural peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) do corpo, reduzindo o apetite e retardando a digestão. Já sabemos que a sinalização cerebral, assim como o intestino e outros órgãos, desempenha um papel nesse processo.

Agora, no encontro anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, que ocorreu em Viena, na Áustria, pesquisadores da farmacêutica Novo Nordisk, desenvolvedora da semaglutida, apresentaram descobertas sobre os efeitos cerebrais da substância e como isso influencia o ruído alimentar.

Eles entrevistaram 550 pessoas nos EUA que estavam tomando semaglutida para perda de peso. A idade média do grupo era de 53 anos, e a maioria dos participantes era do sexo feminino. A maioria (81%) tomava semaglutida há pelo menos quatro meses.

Enquanto 62% relataram que, antes do tratamento, tinham pensamentos constantes sobre comida, apenas 16% disseram continuar tendo esses pensamentos durante o tratamento. O número de pessoas que relataram passar muito tempo pensando em comida também caiu, de 63% para 15%.

Embora as perguntas tenham usado semânticas diferentes, as respostas indicando diminuição foram consistentes: caiu de 53% para 15% os participantes que tinham pensamentos incontroláveis sobre comida, de 60% para 20% aqueles cujo ruído alimentar tinha efeito negativo, e de 47% para 15% aqueles cujo pensamento recorrente os distraíam da vida cotidiana.

Os entrevistados também relataram melhora na saúde mental, autoconfiança e desenvolvimento de hábitos mais saudáveis.

O ruído da comida pode ser um verdadeiro obstáculo à perda de peso: esses pensamentos podem dificultar a adesão a planos de alimentação saudável ou exercícios regulares, além de serem prejudiciais ao bem-estar geral.

No entanto, os pesquisadores admitem que serão necessários mais dados para explorar esses resultados, já que não mostram causa e efeito diretos, baseiam-se em autorrelatos e ainda não foram publicados em um periódico revisado por pares.

