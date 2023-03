Medicina medieval: a volta de larvas e sanguessugas para tratamentos médicos

A- A+

A sucção de sangue feita por sanguessugas e larvas para o tratamento de feridas não ficou no passado. A técnica, muito usada na Idade Média, está em alta no Reino Unido, onde, entre 2007 e 2019, o número de pacientes tratados com ela aumentou 47%. Em um momento em que a resistência a antibióticos cresce em pessoas ao redor do mundo, os especialistas se voltam para o passado, na tentativa de encontrar respostas mais eficazes. Para isso, os animais se mostram como uma forte alternativa à medicina moderna, pois, ao consumirem tecido morto e bactérias, ajudam a combater as infecções.

Estudos recentes descobriram que as larvas reduzem a área de superfície de uma ferida e promovem a cicatrização mais rapidamente do que os curativos convencionais.

Os parasitas liberam substâncias químicas que diluem o sangue e inibem a coagulação, o que significa que podem prevenir a morte do tecido melhorando a circulação sanguínea em áreas onde ela diminuiu. Desta forma, eles podem inclusive evitar que membros sejam amputados após acidentes.

No Reino Unido, há uma fazenda que fornece 60 mil sanguessugas medicinais para o Serviço Nacional de Saúde (NHS, em sigla em inglês) e outros profissionais de saúde todos os anos, segundo informações do jornal britânico The Guardian. O NHS aprova o uso da terapia com larvas desde 2004.

— Existe um tabu que atrapalha as pessoas que usam a técnica. Mas, para muitos praticantes, uma vez que tentam seu primeiro caso ,mesmo que seja o último recurso, eles veem o que isso pode fazer — afirma o pioneiro em terapias com larvas Ronald Sherman, ao britânico.

A BioMonde é uma empresa do ramo de "tratamento natural de feridas", como eles mesmos se definem. "Dedicamo-nos a complementar as vias de tratamento de feridas para melhorar a qualidade de vida do paciente. O desbridamento não precisa ser imprevisível; acreditamos que você pode desbridar feridas com confiança, com rapidez e precisão, de maneira econômica e clinicamente eficaz", dizem, no site oficial.

