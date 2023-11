A- A+

Jaboatão Médico responsável por atendimento de jovem agredida durante exame ginecológico é afastado Por meio de nota, gestão do local se desculpou formalmente com a paciente agredida

Após a publicação de uma denúncia nas redes sociais, o médico responsável pelo atendimento de uma jovem agredida durante o exame ginecológico foi afastado da clínica privada onde o caso aconteceu. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (1º) pela rede de clínicas populares responsável por administrar o local.

Por meio de nota, a gestão da LP Saúde também pediu “desculpas à paciente envolvida no incidente”. A empresa afirmou ainda que “não compactua com nenhum ato de violência, seja física ou verbal, e repudia veementemente as agressões cometidas”.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (30), na unidade da clínica localizada no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Na ocasião, a paciente foi agredida por uma médica que se identificou como esposa do profissional de saúde responsável pelo atendimento.

“Ela não gostou porque fui de calça e começou a me constranger com palavras de baixo calão, puxou o transdutor de dentro de mim com muita força, sem consentimento médico, e continuou a me ofender de todas as formas possíveis”, relatou a paciente nas redes sociais.

No vídeo, é possível ouvir os xingamentos e observar o momento da agressão. “Começou a me agredir, a puxar meu cabelo, dar tapas”, comentou a jovem.

Confira a nota na íntegra:

"A LP Saúde, rede de clínicas populares com mais de 20 anos de mercado, sempre prezando pelo bem estar de seus clientes, vem a público pedir desculpas à paciente envolvida no incidente ocorrido na manhã de hoje na unidade de Prazeres.

Esclarece que não compactua com nenhum ato de violência, seja física ou verbal, e repudia veementemente as agressões cometidas. Ressalta que foi prestada assistência à vítima pela Clínica e que não possui nenhuma ligação com a mulher desconhecida que invadiu o consultório médico.

Ademais, informa que o profissional responsável pelo atendimento já foi devidamente afastado e que a segurança no local foi reforçada. Por fim, a LP Saúde coloca-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e compromete-se a auxiliar a paciente a promover a responsabilização cível, criminal e ética dos envolvidos".

Veja também

Tremor Terremoto de magnitude 5,5 sacode a Guatemala, sem causar vítimas