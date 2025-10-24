Sex, 24 de Outubro

RIO DE JANEIRO

Médico condenado por emitir falsos laudos para justificar cultivo de maconha é preso no Rio

Na prática, os documentos falsificados eram utilizados para mascarar atividades ilegais e obter vantagens financeiras indevidas

Adolfo Antônio foi preso após ser condenado por emitir falsos laudos para plantio de maconhaAdolfo Antônio foi preso após ser condenado por emitir falsos laudos para plantio de maconha - Foto: TV Globo/Reprodução

A Polícia Civil do Rio, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), cumpriu, na manhã dessa quinta-feira (23), um mandado de prisão contra Adolfo Antônio Pires, médico condenado por envolvimento em um esquema de falsificação de laudos médicos voltados à liberação irregular do cultivo de maconha.

A prisão foi possível após levantamentos de dados do setor de inteligência da DRF, que identificou o paradeiro do condenado e realizou a captura.

O médico, que já havia sido preso preventivamente à época dos fatos, em 2023, era peça central de uma rede criminosa que utilizava a medicina como fachada para sustentar práticas ilícitas e contornar controles legais e sanitários.

O esquema consistia na emissão de laudos falsos, com diagnósticos simulados de doenças graves, a fim de justificar judicialmente o plantio doméstico de grandes quantidades de maconha, supostamente para “uso medicinal”. Na prática, os documentos falsificados eram utilizados para mascarar atividades ilegais e obter vantagens financeiras indevidas.

Durante a investigação, afirma a Polícia Civil, ficou comprovado também que o médico praticava o crime de extorsão, ligando para pacientes e familiares beneficiados por habeas corpus obtidos por meio dos laudos falsos, exigindo pagamentos e valores sob ameaças veladas, utilizando-se de sua posição e do medo de perda das autorizações judiciais para intimidar as vítimas.

As investigações à época revelaram extensa rede de manipulação documental e conivência profissional, com dezenas de pacientes falsamente diagnosticados e autorizações judiciais obtidas por meios fraudulentos.

A primeira prisão
O médico Adolfo Antônio Pires foi preso pela primeira vez no dia 11 de julho de 2023 durante a Operação Seeds, realizada pela 14ª DP, no Leblon. Com ele, foram detidos Pérola Katarine de Castro, esposa de Adolfo e responsável pela parte financeira da quadrilha, o advogado criminalista Patrick Rosa Barreto e o biólogo André Vicente Souza de Freitas.

Segundo a investigação da polícia, eles ofereciam um pacote para a plantação de skunk, droga mais potente que a maconha tradicional. Entre os serviços oferecidos pelo grupo, estavam a emissão de laudo e entrada com habeas corpus, além da estrutura para plantar as mudas. Para isso, eram cobrados de R$ 3 mil a R$ 50 mil dos compradores.

Pela Lei Antidrogas, é proibido plantar maconha em casa, mas se pode conseguir judicialmente autorização para produção e consumo de cannabis para fins terapêuticos. Nenhum dos casos investigados se relacionava a enfermidades que indicassem o uso.

Locais de trabalho do médico
Ele trabalhou em sete hospitais públicos e Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) no Rio. Entre as unidades, destacam-se a Maternidade Fernando Magalhães, da rede municipal, onde ele atuou por cerca de seis anos, e o Hospital da Mulher Heloneida Studart, estadual, onde foi intensivista de 2019 a 2022, última rede pública do seu histórico profissional.

Ao todo, Adolfo Antônio trabalhou em quatro unidades municipais (UPAs do Complexo do Alemão, de Manguinhos e da Ilha do Governador, além do Fernando Magalhães), duas estaduais (Heloneida Studart e Adão Pereira Nunes) e uma federal (Cardoso Fontes).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o último trabalho de Adolfo Antônio em uma rede municipal de saúde foi em novembro de 2021. O contrato era por tempo determinado. Já a Secretaria Estadual de Saúde ainda não se pronunciou sobre o histórico do médico com as unidades estaduais.

