A- A+

ROMA Médico consideraram interromper tratamento do Papa Francisco durante internação e deixá-lo morrer Sergio Alfieri, que comandou a equipe médica, disse que duas crises graves aconteceram no dia 28 de fevereiro

O Papa Francisco correu risco real de vida enquanto esteve internado no Hospital Gemmeli, em Roma, chegando ao ponto da equipe médica se confrontar com a decisão de deixar o líder da Igreja Católica "ir" ou iniciar um tratamento com medicamentos pesados, que arriscariam comprometer importantes funções de seu organismo. A revelação foi feita pelo médico Sergio Alfieri, que acompanhou Francisco durante todo o período de recuperação, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.



Ele apontou que houve ao menos duas crises muito preocupantes, que levaram o Pontífice a sofrimento, afirmou que a reação do ilustre paciente foi melhor que o esperado e comparou a recuperação a um milagre.

O momento mais grave, relatou o médico, ocorreu no dia 28 de fevereiro, quando o jesuíta argentino apresentou uma crise de broncoespasmo — contração das vias aéreas que dificulta a passagem de ar para os pulmões. A situação foi de extrema gravidade, explicou Alfieri, relatando que a equipe médica e os acompanhantes do Pontífice chegaram a esperar pelo pior.

— Houve um momento em que tivemos que escolher entre parar e deixá-lo ir ou forçar com todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo um risco muito alto de danificar outros órgãos. E no final, seguimos este caminho — contou Alfieri ao jornal italiano. — Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas ao seu redor. Pessoas que, entendi neste período de internação, o amam sinceramente, como um pai. Todos sabíamos que a situação havia piorado ainda mais e havia o risco de que ele não sobrevivesse.

Ainda de acordo com o médico, o Papa Francisco sempre esteve a frente das decisões sobre a própria saúde, também orientando a equipe a "tentar de tudo" e "não desistir". Ele disse que mesmo quando a situação piorou, o Pontífice manteve a consciência, o que o fez estar a par da situação extrema que atravessava, mas que Alfieri disse que pode ter contribuído para sua recuperação.

— Mesmo quando sua condição piorou, ele estava totalmente consciente. Aquela noite foi terrível, ela sabia, como nós, que talvez não sobrevivesse à noite. Vimos o homem sofrendo — relatou.

O tratamento adotado para retirar o Papa daquela crise da noite de 28 de fevereiro, segundo Alfieri, era uma alternativa com um risco embutido, uma vez que o uso das medicações poderia "danificar os rins e a medula espinhal". Apenas dias depois os médicos concluíram que o corpo havia respondido bem e que a evolução foi melhor que o esperado.

Antes dessa constatação, no entanto, houve uma outra crise. Após a crise de broncoespamo, o Papa regurgitou enquanto alimentava, e inalou o próprio vômito. O novo quadro foi motivo de preocupação dobrada para a equipe médica, que havia acabado de passar pelo momento mais crítico pouco antes.

— Estávamos saindo do período mais difícil, e enquanto ele comia, teve uma regurgitação e inalou. Foi o segundo momento realmente crítico, porque nesses casos, se não for prontamente resgatado, há risco de morte súbita — disse Alfieri. — Foi terrível, nós realmente pensamos que não poderíamos fazer isso.

Entre os motivos listados pelo médico que contribuíram para a recuperação estão a mente sempre ativa do Pontífice (que comparou a de um homem de 50 anos), o bom humor e a cooperação do paciente e também às orações dos fiéis, que por quase 40 dias permaneceram em oração pelo líder da Igreja Católica.

— Há uma publicação científica segundo a qual as orações dão força aos enfermos. Neste caso o mundo inteiro começou a rezar. Posso dizer que duas vezes a situação estava perdida e depois aconteceu como um milagre — disse.

Francisco retornou no domingo para a residência de Santa Marta, no Vaticano, onde ainda está sujeito a uma intensa lista de cuidados, no período de convalescência. De acordo com a Santa Sé, Francisco continua com o tratamento farmacológico e a fisioterapia, especialmente a reabilitação respiratória, com foco em "recuperar completamente o uso da respiração e da fala".

O Papa concelebrou missas na capela situada no segundo andar do edifício, mas nos últimos dois dias não recebeu visitas "exceto de seus colaboradores mais próximos", segundo o Vaticano. Ele deve permanecer por pelo menos dois meses com cuidados mais intensos.

Ele não presidirá a tradicional audiência geral semanal na quarta-feira e o texto de sua catequese será transmitido por escrito. "Provavelmente" ele também não estará presente na oração do Ângelus no domingo. (Com La Nación e AFP)

Veja também