CRIME Médico de SP é preso acusado de racismo e de agredir funcionários em hotel de luxo no Nordeste O homem também teria danificado a mobília e um computador do estabelecimento

Um médico e empresário de São Paulo foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira, dia 18, depois de agredir física e verbalmente funcionários de um hotel de luxo em Aracaju, em Sergipe. O homem também teria danificado a mobília e um computador do estabelecimento. As cenas de violência e vandalismo foram filmadas por funcionários do local.

O suspeito foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho. Ele tem 44 anos, é natural de Barueri, cidade da Grande São Paulo, e estava de passagem pela capital sergipana. Silva Filho chegou a Aracaju na última quinta, 17, e ficaria até domingo, 20. A reportagem busca contato com a defesa do médico.

Conforme o hotel Vidam, onde o caso aconteceu, Silva Filho chegou alcoolizado no empreendimento na sexta à noite e, agitado, começou a ofender os funcionários. Um deles foi xingado de "gordo" e "preto". Para entender a situação, outro funcionário tentou conversar com o médico, mas levou socos e empurrões, segundo o hotel, em nota.

O médico também danificou cadeiras e mesa, e um computador que estava na recepção do empreendimento. Os motivos que levaram o suspeito a cometer os atos de agressão não foram esclarecidos.

De acordo com a Secretaria da Segurança de Sergipe, os xingamentos e os atos de intolerância aconteceram em momentos distintos. Funcionários chegaram a gravar parte dos gestos de violência do médico e os vídeos serão anexados ao inquérito, informou a pasta.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h. O médico estava já em seu quarto, dormindo, quando foi abordado pelos agentes. Mesmo resistindo à prisão, os militares o levaram para a Central de Flagrantes.

Após ser detido, Silva Filho foi conduzido à audiência de custódia, no sábado, 19, realizada no Plantão Judiciário. Na ocasião, a juíza plantonista, Carolina Valadares Bitencourt, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do médico.

"Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tais como a garantia da ordem pública, uma vez que a conduta do flagranteado revela não apenas um ato criminoso isolado, mas um comportamento socialmente reprovável, marcado pelo desprezo à dignidade da pessoa humana e à igualdade racial", disse a magistrada na decisão, obtida pela reportagem.

Para a juíza, a formação de Silva Filho em Medicina agravou ainda mais a decisão. "O fato de o autor ser médico, profissional que, por dever ético e legal, deve zelar pela vida e respeito ao próximo, apenas agrava a gravidade do delito", acrescentou Carolina Valadares.

Carlos Alberto Azevedo Silva Filho foi encaminhado a um estabelecimento prisional para presos provisórios.

Em comunicado, a gerência do hotel diz repudiar as agressões do hóspede e se solidariza com os funcionários. "O Grupo Vidam reforça que o empreendimento conta com estrutura de luxo e atendimento de excelência de todos os colaboradores. Repudia também qualquer ato de violência e desrespeito", disse a nota.



