A- A+

ESTADOS UNIDOS Médico diz que saúde de Trump está em 'estado perfeito' e exames foram preventivos Em comunicado divulgado pela Casa Branca, o médico de Donald Trump pontuou que a imagem cardiovascular do presidente está "perfeitamente normal"

Como parte dos exames preventivos do presidente dos EUA, Donald Trump, o médico do republicano, Sean Barbabella, afirmou que a saúde do mandatário está em "estado perfeito" e que uma avaliação detalhada é padrão para um exame físico na idade de Trump.





Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 1°, pela Casa Branca, Barbabella pontuou que a imagem cardiovascular do presidente está "perfeitamente normal" e não há evidência de estreitamento arterial prejudicando o fluxo sanguíneo ou anormalidades no coração ou vasos principais.



"As câmaras do coração estão normais em tamanho, as paredes dos vasos parecem lisas e saudáveis, e não há sinais de inflamação ou coagulação. No geral, seu sistema cardiovascular mostra excelente saúde", acrescentou.



O documento ainda diz que as imagens abdominais estão normais, sem preocupações agudas ou crônicas.

Veja também