A- A+

Um médico de 32 anos foi esfaqueado na cidade de Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, os relatos iniciais indicam que a vítima teria se desentendido com o agressor, um homem de 23 anos, após terem consumido bebida alcoólica na residência do médico. O ataque foi dentro de um carro.

O suspeito fugiu. Policiais militares chegaram a fazer buscas na área, mas não localizaram o homem. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (25) e ainda não há informações sobre o que teria motivado a agressão.

O médico foi socorrido por populares e levado para o hospital local e posteriormente transferido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, também no Agreste. Ele não corre risco de morte.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal na Delegacia de Tupanatinga, que ficará responsável pelas investigações. "As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", informou a corporação.

Veja também

Direitos Humanos ONU: todas as crianças têm direito a um meio ambiente limpo e saudável