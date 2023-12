A- A+

Luto Médico e ex-secretário de Saúde Antônio Carlos Figueira morre aos 63 anos O velório será realizado às 8h deste domingo (24), no Imip. O sepultamento será às 15h, no Cemitério de Santo Amaro

O médico e ex-secretário de Saúde, AntônioCarlos dos Santos Figueira, morreu neste sábado (23), aos 63 anos. Ele enfrentava um tratamento de câncer desde 2021.

O velório será realizado às 8h deste domingo (24), no Imip. O sepultamento será às 15h, no Cemitério de Santo Amaro. Figueira deixa um legado de suas atuações em diversos governos e presidindo instituições importantes da medicina pernambucana.

Antônio Figueira nasceu no Recife, no dia 19 de outubro de 1960. Graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em pediatria e mestrado em Saúde Materno Infantil pela Universidade de Londres e especialização em administração hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), era filho do professor Fernando Figueira, fundador do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Figueira atuou durante em várias secretarias do Governo de Pernambuco, desde o segundo governo de Miguel Arraes, do qual foi assessor especial, entre os anos de 1987 e 1990. Já na terceira vez que Arraes foi governador, Figueira atuou como secretário-adjunto de saúde, entre 1996 e 1998.

Foi secretário de Saúde no segundo mandato do ex-governador Eduardo Campos, entre os anos de 2011 e 2014. No início do primeiro mandato de Paulo Câmara (PSB), em 2015, ele foi nomeado secretário-chefe da Casa Civil, onde permaneceu até setembro de 2017, quando o governador promoveu uma reorganização no seu secretariado.

Também foi diretor presidente da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) - instituição que ajudou a idealizar e onde também atuou como acadêmico - e membro da Academia Pernambucana de Medicina. Presidiu o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, onde comandou o ambicioso projeto de restauro do Hospital Pedro II.

