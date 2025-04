A- A+

O médico cardiologista Walter Rau da Silva Vieira foi preso, na manhã desta terça-feira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por manter, em casa, cachorros e gatos em situação de maus-tratos.



De acordo com o delegado Renato Perez, titular da 132ª DP, havia também cães adultos e filhotes mortos e congelados no freezer da geladeira da residência.

Os agentes foram até a casa de Walter, na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Canaã, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem ao local, encontraram o médico saindo para trabalhar num posto de saúde em Araruama, também na Região dos Lagos.



Quando entraram na residência, os policiais constataram a existência de cachorros e gatos em ambiente de grande insalubridade, convivendo com fezes e comidas estragadas.

Ao vistoriarem a cozinha do imóvel — que, segundo os agentes encontrava-se em condições precárias de higiene — eles abriram o freezer e acharam os cães acondicionados em sacos pretos, numa cena que classificaram como sendo de "horror".

No banheiro da suíte da residência quatro gatos estavam trancados , também em meio a fezes e comida estragada. No imóvel também foi encontrada uma quantidade de erva seca semelhante a maconha e anestésicos usados geralmente por cirurgiões dentistas.

Por causa os maus-tratos e do encontro dos cachorros mortos Walter recebeu voz de prisão em flagrante. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Veja também