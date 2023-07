A- A+

recife Médico é preso suspeito de abuso sexual contra três pacientes em policlínica no Recife Prisão ocorreu nessa quarta-feira (19), em um posto médico no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, onde o médico também atuava

Um médico de 37 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de três pacientes na Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

A prisão ocorreu nessa quarta-feira (19), em um posto médico no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, onde o médico, que é clínico geral, também atuava.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito foi identificado como Diogo Cavalcanti de Oliveira.

Ele é investigado por importunação sexual contra três pacientes. O médico se aproveitava da profissão para cometer o crime. Ele também intimidava as vítimas por meio de mensagens.



A primeira denúncia contra o profissional ocorreu em junho de 2022; a segunda, em setembro; e a terceira, em novembro daquele ano.



Uma das vítimas é uma paciente de 22 anos que procurou a polícia em 7 de setembro de 2022.

A jovem afirma ter ido à Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques para ser atendida por causa de uma enxaqueca e que, durante o atendimento, o médico apalpou suas partes íntimas e a beijou sem consentimento.

Na época, ela denunciou o crime na Delegacia da Mulher, na área central do Recife. Posteriormente, o médico foi ouvido e liberado.

Após a acusação da vítima, ele foi afastado de suas atividades na policlínica do bairro do Ibura, no Recife.





Contra Diogo Cavalcanti, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro de Candeias, em Jaboatão.

Na casa do médico, os agentes de polícia apreenderam smartphones, computadores e pen drives, que podem conter as mensagens enviadas às vítimas. Os objetos passarão por perícia.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR, onde passará por audiência de custódia.

