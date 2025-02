A- A+

PRISÃO Médico é preso suspeito de estuprar paciente com câncer e funcionárias de hospital em MG Caso aconteceu na cidade de Itabira, em Minas Gerais; defesa do mastologista Danilo Costa diz que vai pedir a revogação da prisão

Um médico mastologista de 46 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira, 4, em Minas Gerais, investigado pelos crimes de estupro e importunação sexual cometidos contra seis mulheres na cidade de Itabira, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte.

As vítimas são mulheres entre 35 e 52 anos, e eram pacientes e profissionais do Hospital Nossa Senhora das Dores, onde o suspeito, Danilo Costa, trabalhava.



A defesa do mastologista afirmou que vai pedir a revogação da prisão.

O advogado Hermes Guerrero informou que Costa foi detido por dois motivos: pela suspeita de que o médico fugiria e de que ele poderia cometer outros crimes semelhantes durante a sua atuação profissional.



"Isso não poderia acontecer. Não o encontraram em seu apartamento porque ele estava em Belo Horizonte, no final de semana, para se encontrar comigo. Ele não estava fugindo, inclusive, foi preso na casa dele. Além disso, não teria como ele cometer outros casos porque ele já está afastado do hospital", disse o defensor ao Estadão. "Por isso, estamos pedindo pela revogação da prisão", acrescentou.



As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

O inquérito foi aberto no final do mês passado depois que uma paciente, diagnosticada com câncer de mama, denunciou que no dia 24 de janeiro havia sofrido um estupro durante uma consulta médica com Costa.



Depois do início das investigações, outras mulheres procuraram a polícia e também relataram terem sido vítimas de abusos sexuais cometidos pelo mesmo médico.



O Hospital Nossa Senhora das Dores afirma que o médico teve todos os procedimentos suspensos, como consultas e cirurgias, e está afastado de suas funções desde o dia 27 de janeiro. A unidade afirma também estar colaborando com as investigações e prestando apoio às vítimas.



"Medidas jurídicas estão em andamento para a abertura de um processo administrativo com o objetivo de alcançar a resolução do caso e garantir a notificação dos respectivos conselhos", informou o hospital, em nota.

"Não faz parte dos valores e da história de 165 anos da instituição este tipo de conduta".



A Polícia Civil informou que pediu à Justiça a suspensão do passaporte de Danilo Costa e um mandado de busca e apreensão na casa do mastologista.

Já o Ministério Público requereu a prisão do suspeito. Todos os pedidos foram aceitos pela Justiça, que determinou a prisão preventiva do médico.



"Todas as denúncias serão apuradas com o maior rigor possível e a delegacia está à disposição para acolher outras mulheres que possam ter sido vítimas de eventos semelhantes", afirmou o delegado João Martins Teixeira, da Delegacia de Atendimento à Mulher.

