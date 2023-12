Médico é suspenso após acertar soco em paciente durante cirurgia na China; vídeo

A- A+

Um vídeo capturado em uma sala de cirurgia em Guigang, no sudoeste da China, causou espanto nas redes sociais. Nele, uma idosa aparece sendo agredida por um médico, durante uma cirurgia. O conteúdo, apesar de ser de dezembro de 2019, veio à tona nesta semana, após ter sido compartilhado por uma médica chinesa famosa. Nessa quinta-feira (21), o hospital anunciou que o CEO da unidade foi demitido e o médico, que também era diretor, suspenso. As autoridades chinesas estão investigando o caso.

Câmeras de segurança mostraram a idosa, que segundo a BBC tem 82 anos, deitada em uma maca, com o médico logo atrás. Sua cabeça está parcialmente escondida no vídeo devido a um aparelho oftalmológico, que aparece na frente. No canto esquerdo superior, é possível ver um outro médico, que aparece de costas no momento.

Duas vozes, uma masculina e uma feminina, são ouvidas ao fundo, mas não é possível identificar a quem pertencem. Segundos depois, o médico acerta pelo menos três vezes a cabeça da paciente, que levanta as pernas por reflexo. Neste momento, outros dois funcionários do hospital chegam. Um deles segura a perna da idosa e o outro parece falar com o cirurgião.

A unidade foi identificada pela BBC como Aier Eye Hospital, especializada em tratamentos oftalmológicos. Ao jornal britânico, a rede contou que a idosa “durante a cirurgia, devido à anestesia local, teve intolerância”. Ela então teria mexido os olhos e a cabeça várias vezes durante o procedimento.

Ainda segundo o comunicado da empresa citado pela BBC, a idosa falava um dialeto e não parecia entender os alertas — feitos em mandarim — pelo médico-cirurgião. O hospital observou que o suspeito “tratou a paciente de maneira rude durante uma situação de emergência”. As autoridades afirmam que a idosa apresentava hematomas roxos na região da testa.

O filho da vítima, que falou aos veículos locais e foi citado pela rede britânica, contou que a idosa recebeu uma indenização de US$ 70. Sua mãe está cega do olho esquerdo, embora ele afirme que não seja possível confirmar a ligação com a agressão.

O médico foi suspenso devido às “graves violações dos regulamentos do grupo”, segundo o comunicado citado pela BBC, e o CEO da unidade foi demitido.

Apesar do vídeo ter sido gravado em dezembro de 2019, ele só veio à tona nesta semana, após a médica Ai Fen tê-lo compartilhado em sua conta na rede social chinesa Weibo, na qual tem mais de dois milhões de seguidores. Fen foi responsável por, junto a outros médicos, comunicar ao público sobre o surto de Covid-19, em Wuhan.

Segundo a BBC, a médica está em uma disputa judicial com a rede de hospital, desde 2021. Fen alega que teria quase ficado cega de um olho, após realizar uma cirurgia de visão no local. A Aier, segundo o jornal, nega as acusações.

